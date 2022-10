Un Posto al Sole, anticipazioni 25/10: Antonio ha nostalgia del papà

Condividi su

Un posto al sole, anticipazioni di martedì 25 ottobre: il piccolo Antonio sente la mancanza del padre. Viola riceve attenzioni da parte di Damiano

Continua l’appuntamento con Un Posto al Sole, una delle soap più seguite dal pubblico italiano. Le anticipazioni tv relative all’episodio in onda martedì 25 ottobre vedono il piccolo Antonio sempre più in difficoltà: da quando la madre si è separata da Nicotera, il bambino accusa molto la mancanza del padre Eugenio. I nonni provano in tutti i modi a restituire ad Antonio un caloroso senso di famiglia, ma senza successo. Nel frattempo Viola continua a vivere la propria vita incurante dei problemi e, come se non bastasse riceve avance sia da Damiano che dal professor Nespolino. Nunzio, intanto, sta particolarmente a pezzi per la partenza dell’amata Chiara e cerca comprensione da parte di Rossella, inimicandosi tuttavia Riccardo che, in un eccesso d’ira, l’ha cacciato in malo modo dalla casa della compagna.

Un Posto al Sole, spoiler puntata 25 ottobre: Fabrizio ha atteggiamenti controversi

Ulteriori anticipazioni tv di Un Posto al Sole puntano gli occhi sulla personalità di Fabrizio. L’uomo si sta trasformando sempre di più in una persona potenzialmente pericolosa e chi gli sta intorno non riesce a capire se il suo cambiamento sia dovuto a un problema psicologico o semplicemente se si sta rivelando per chi è realmente.

Continua l’astio tra Micaela e Manuela

Nel frattempo, l’attrito tra le due sorelle gemelle diventa sempre più ostico e pesante. Filippo e Serena temono che il loro atteggiamento possa causare problemi al piccolo Jimmy. Manuela, dal canto suo, è anche preoccupata per l’improvvisa freddezza di Niko nei suoi confronti: non riesce a capire perché l’avvocato cerca di starle il più lontano possibile, ragion per cui la ragazza decide di raggiungerlo e chiedergli spiegazioni. Che stia nascondendo qualcosa?

Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi de Un Posto al Sole. L’appuntamento è dunque fissato, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 20 e 50 su Rai 3.

