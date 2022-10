Un Posto al Sole, trama 27/10: Niko pianifica una strategia insieme a Palladini

Condividi su

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata di giovedì 27 ottobre: Niko si impegna, con l’aiuto di Palladini, a organizzare una strategia difensiva

Continua l’appuntamento con Un Posto al Sole, una delle soap più amate dagli italiani; le anticipazioni tv relative all’episodio in onda giovedì 27 ottobre puntano gli occhi su Niko. L’avvocato è perfettamente consapevole dell’attuale situazione di Jimmy e teme una presa di posizione da parte di Micaela. Per evitare il peggio, chiede aiuto al collega Palladini, insieme al quale decide di mettere in atto la migliore strategia difensiva possibile da presentare in tribunale. Il piccolo Jimmy, dal canto suo, dopo il violento litigio tra la madre e la sorella, continua a non rivolgere alcuna parola a Micaela, la quale si sente sempre più preoccupata per ciò che potrebbe accadere. Come si muoverà la donna per mantenere intatti i suoi diritti sul figlio?

Un Posto al Sole, anticipazioni tv episodio 27 ottobre: Roberto preoccupato per Marina

Ulteriori anticipazioni tv relative all’episodio in onda questo giovedì de Un Posto al Sole rivelano che Roberto teme che Marina possa effettivamente trovarsi in pericolo e, nonostante i giorni stiano passando inesorabilmente, della donna non vi è alcuna traccia. L’imprenditore prova in tutti i modi a capire come dovrebbe muoversi e se i suoi sospetti sono fondati. In ogni caso, l’uomo è convinto di una cosa: Marina non può essersi allontanata di sua spontanea volontà. Non rimane da capire come agire per farla tornare a casa sana e salva. Quale sarà la prossima mossa di Roberto? Riuscirà a trovare un modo per raggiungere Marina e salvarla da una situazione di pericolo?

Per scoprire come evolveranno le trame de Un Posto al Sole bisognerà attendere la messa in onda delle nuove puntate: l’appuntamento con la soap è dunque fissato, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 20 e 50 su Rai 3.

