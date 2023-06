Condividi su

Pagamento Imu 2023: via all’acconto. Sono previsti aumenti?

Pagamento Imu 2023: ormai prossima la scadenza per il versamento dell’acconto dell’Imposta Comunale Unica relativo all’anno in corso. Aumenti rispetto al 2022 per quanto riguarda la tassa sulle seconde case e le prime di lusso? Una panoramica veloce sulle informazioni più importanti sul tema.

Mutuo casa 2023: meglio estinguerlo? Quando conviene di più

Pagamento Imu 2023: si avvicina la scadenza per l’acconto

Pagamento Imu 2023: ormai prossimo giorno 16 giugno, scadenza prevista per il versamento dell’acconto dell’Imposta Municipale Unica dovuta per l’anno in corso dai proprietari di seconde case o prime case considerate “di lusso” ai fini fiscali (ossia abitazioni “principali” ma che rientrano in categoria A1, A8 e A9). Importante precisazione a questo proposito: sono esentati dal versamento di cui prima i proprietari di immobili soggetti al balzello situati nei territori colpiti dalle recenti alluvioni in Emilia Romagna, Marche e Toscana: per questi ultimi la scadenza per il pagamento Imu 2023 slitta al 20 novembre 2023.

Sono previsti aumenti rispetto all’anno scorso?

Pagamento Imu 2023: considerando l’intero scorso anno sono stati versati mediamente 1.074 euro a titolo di Imposta Comunale Unica dai contribuenti soggetti al balzello. Si parla di un dato medio, nelle grandi città l’imposizione della tassa sul possesso di seconda casa ha sfiorato i 2mila euro annui. Ora, non dovrebbero esserci scostamenti rispetto al 2022 per quanto riguarda l’importo dell’acconto: in pratica, non dovrebbe essere più alto quest’anno.

Tuttavia, la situazione potrebbe essere diversa per quanto attiene al versamento del saldo: la rata per cui la scadenza è fissata al 18 dicembre 2023 in alcuni comuni è destinata a crescere. La decisione spetta ai singoli comuni: alcuni hanno già scelto di applicare un rialzo dell’aliquota (fino all’1,04% o all’1,06%), altri che invece già applicano l’aliquota massima potrebbero determinare comunque un aumento dell’importo riducendo le agevolazioni.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it