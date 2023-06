Condividi su

Tredicesima straordinari: in arrivo detassazione. Per quali redditi?

Tredicesima straordinari: via libera dalla Commissione Finanze della Camera alla detassazione non solo della gratifica natalizia ma anche delle retribuzioni corrisposte a titolo straordinario. La riduzione delle imposte però sarà riservata soltanto alle “fasce più deboli” precisano dall’esecutivo. Una panoramica della novità contenute dalla Delega Fiscale.

Tredicesima straordinari: via libera della Commissione Finanze della Camera alla detassazione. Nel relativo emendamento alla delega fiscale, infatti, è stata prevista “l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima”. Dunque, arriva un’importante intervento a favore dei lavoratori dipendenti, in particolare di quelli con i redditi più bassi, da parte del governo la cui azione si era finora principalmente concentrata sul lavoro autonomo.

Gli altri emendamenti della delega fiscale

Tredicesima straordinari: via libera alla riduzione delle imposte ma solo per i lavoratori dipendenti con i redditi più bassi. D’altra parte, sono diversi gli emendamenti alla delega fiscale che intervengono sulla tassazione del lavoro e, più nello specifico, di quello autonomo. Innanzitutto, quello che prevede la possibilità di introdurre una rateizzazione di acconti e saldi Irpef.

Tra gli emendamenti più interessanti anche quello che permetterà la valutazione di un progressivo superamento del superbollo su auto diesel di grossa cilindrata. Come obiettivo si fissa anche una semplificazione delle modalità di pagamento di alcuni tributi indiretti: per l’Imu, per esempio, si punta ad un passaggio graduale da imposta autoliquidata a imposta calcolata a monte dal Comune che poi comunicherà l’importo al contribuente.

