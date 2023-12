Sondaggi elettorali Ixé, il centrodestra è in discesa

Condividi su

Mario Draghi rimane più popolare di Giorgia Meloni, ma il suo gradimento scende

Continua il lento calo di Fratelli d’Italia, del resto abbastanza fisiologico per il principale partito di governo. Secondo i sondaggi elettorali di Ixé in un mese e mezzo passa dal 29,7% al 29,3%, ma rimane al di sopra del livello delle politiche del 2022. Gli alleati non compensano l’arretramento del partito di Giorgia Meloni, la Lega rimane stabile all’8,1%, mentre Forza Italia scende di due decimali al 6,8%. Vi è solo un piccolo aumento, dello 0,1%, per Noi Moderati, ora all’1%.

A guadagnare terreno in modo notevole è invece il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,7% e giunge al 17,6%. Ora la distanza dal Pd è solo dell’1,3%, anche perché il partito di Elly Schlein, invece, perde mezzo punto e cala al 18,9%, un record negativo dall’elezione della nuova segretaria in marzo.

Nel centrosinistra se la cava meglio +Europa, che sale dal 2,1% al 2,7%, mentre Sinistra Italiana e Verdi sono in calo, ma solo di un decimale, e rimangono al di sopra del livello di settembre 2022, al 3,7%.

Al centro buone notizie per Azione, che aumenta dello 0,6% e arriva alla soglia del 4%, mentre Italia Viva scende dal 2,5% al 2,1%.

Tra le altre liste si registra il calo di quella pacifista di Santoro, che non è mai veramente decollata, ed è solo allo 0,9%.

Sondaggi elettorali Ixé, Mario Draghi piace al 56,1% degli italiani

Si è tornati a parlare di un possibile ruolo dell’ex Presidente del Consiglio Mario Draghi in Europa, come possibile nuovo Presidente della Commissione Europea. Rimane del resto molto popolare, secondo i sondaggi elettorali di Ixè gode della fiducia del 56,1% degli italiani. È meno che a settembre, quando eral 60,9%, ma supera tutti i leader di partito.

In particolare piace ai più anziani e agli elettori di centro, e più agli uomini che alle donne.

Giorgia Meloni, invece, è piuttosto stabile al 43,1%. Naturalmente raggiunge il maggior gradimento tra chi è più anziano, e anch’essa tra i più anziani. Non vi sono differenze di genere, è ugualmente popolare tra gli uomini e tra le donne, e anche per lei vi è stato un calo nella fiducia rispetto all’inizio di quest’anno, ma è su livelli comunque fisiologici per un premier in carica.

Questi sondaggi elettorali sono stati svolti tra l’11 e il 15 dicembre su mille soggetti con metodo Cati-Cami-Cawi