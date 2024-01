Bollette 2024: come confrontare le offerte? Strumenti utili (aggiornamento 5 GENNAIO)

Condividi su

Bollette 2024: strumenti utili per orientarsi tra le offerte del mercato libero Bollette 2024: grossi cambiamenti in vista per il settore energia italiano con la fine del mercato tutelato. Milioni di utenze italiane dovranno passare al mercato libero nei prossimi mesi: l’Arera ha da tempo messo in campo degli strumenti molto utili per orientarsi nella selva di offerte proposte dai fornitori. Uno sguardo a quali sono e a come si usano.

Bollette 2024: grossi cambiamenti in vista per il settore energia italiano con la fine del mercato tutelato. Sono circa 10 milioni le utenze che dovranno passare al mercato libero nei prossimi mesi: la transizione non dovrebbe essere particolarmente traumatica visto che anche se non si sottoscrive un’offerta entro le scadenze previste non ci si vedrà distaccare la fornitura. Scatterà l’affidamento d’ufficio a un fornitore di energia nel quadro di un servizio parzialmente tutelato e comunque temporaneo. In tal caso, metà bolletta sarà ancora sottoposta a prezzo “di garanzia”, l’altra metà invece sarà indicizzata all’andamento del mercato.

Nonostante questa possibilità resta comunque più conveniente muoversi nel breve termine per cercare l’offerta più conveniente in base alle proprie abitudini di consumo: gli operatori del settore energia propongono tariffe molto interessanti – esempio: i pacchetti che comprendono sia la fornitura del gas che dell’elettricità – proprio in virtù della concorrenza che può esserci nel mercato libero. Per avere un quadro chiaro della situazione sarà utilissimo sfruttare gli strumenti reperibili online e, in primis, quelli messi a disposizione dall’Arera, l’Autorità nazionale per l’energia.

Strumenti utili per scegliere l’offerta migliore

Bollette 2024: in particolare sono due i portali Arera che permettono di orientarsi adeguatamente nella selva di offerte del mercato libero. Innanzitutto il Portale Offerte: in sostanza si tratta di un motore di ricerca gratuito con cui è possibile confrontare tutte le tariffe disponibili per le utenze dell’area in cui si abita. Tra l’altro, facendo ingresso con Spid, si possono ottenere tutte le informazioni utili a inquadrare la propria utenza: il modello di contatore, il codice Pod (elettricità), il codice Pdr (gas), le operazioni in corso sulla fornitura (volture, cambi di fornitore).

Il Portale delle offerte diventa uno strumento ancora più utile per confrontare le tariffe se contestualmente si consulta il Portale dei Consumi. Sempre approntato dall’Arera, consente di valutare le proprie abitudini di consumo negli ultimi 12 mesi, un elemento fondamentale per scegliere l’offerta più conveniente visto che molto su questo versante dipende dal costo dell’energia in base alla fascia oraria.

