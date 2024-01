Bonus luce e gas 2024: nuovi requisiti e importi. Come si ottiene (aggiornamento 18 GENNAIO)

Condividi su

Bonus luce e gas 2024: confermato anche se in versione depotenziata. Bonus luce e gas 2024: confermato dalla Legge di Bilancio per l’anno in corso anche se in una versione depotenziata rispetto a quella messa in campo nel 2023. Cambiano i requisiti da soddisfare per riceverlo: fino a quanto può arrivare? Una panoramica delle informazioni più importanti sul sostegno alle spese energetiche.

Bonus luce e gas 2024: confermato anche per quest’anno dalla Legge di Bilancio anche se in una versione depotenziata rispetto a quella messa in campo nel 2023. Infatti, vengono abbassate le soglie Isee entro cui è possibile ottenere il sostegno alle spese energetiche. Nello specifico, non spetta più ai nuclei familiari entro i 15mila euro Isee o con almeno 4 figli a carico e Isee fino a 30mila euro: sarà applicato alle bollette di luce e gas dei nuclei familiari che hanno un Isee fino a 9.530 euro o che hanno un Isee fino a 20mila euro ed almeno 4 figli a carico. Bonus anche i percettori dell’Assegno di inclusione e le famiglie in cui un componente ha necessità di apparecchiature elettromedicali salva-vita.

Da precisare però che, soltanto per i primi 3 mesi del 2024, il Bonus verrà erogato nella misura dell’80% a tutte le famiglie con un Isee compreso tra 9.530 euro e 15mila euro. Fino a che importo dovrebbe arrivare? Per una famiglia con 1-2 figli a carico dovrebbe attestarsi intorno ai 120 euro, a quasi 150 euro per una famiglia con 3-4 figli a carico, a poco meno di 168 euro se a carico sono 4 o più figli. Se si ha un Isee compreso tra 9.530 e 15mila euro, lo sconto sulle bollette dovrebbe arrivare a 96,36 euro se si hanno 1-2 figli a carico, 119,72 euro se si hanno 3-4 figli a carico, 134,32 euro se si hanno 4 o più figli a carico.

Come si richiede?

Bonus luce e gas 2024: per ricevere il sostegno alle spese energetiche non è necessario inoltrare alcuna domanda specifica. In poche parole, lo sconto verrà applicato automaticamente in bolletta a tutte quelle famiglie che hanno presentato la Dsu ai fini di vedersi rilasciata la dichiarazione Isee (fondamentale per accedere alle misure di welfare disponibili, assegno unico, assegno di inclusione, sconto sulle tasse universitarie e così via). Solo nel caso in cui il Bonus bollette spetti per apparecchiature salva-vita si dovrà inoltrare apposita domanda al comune in cui è localizzata la fornitura, allegando a questa certificato Asl che accerti necessità per il mantenimento in vita.

