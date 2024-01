La volta buona ospiti 26 gennaio: c’è la giornalista Emma D’Aquino (Tg1) e Laccio

Condividi su

La volta buona ospiti 26 gennaio: c’è la giornalista Emma D’Aquino (Tg1)

“La Volta Buona” è molto più di un semplice programma televisivo: è un viaggio emozionante attraverso le vite e le passioni di ospiti speciali, condotto con maestria da Caterina Balivo. Con due ore di diretta quotidiana su Rai 1, dalle 14:00 alle 16:00, questo show promette di regalare al pubblico momenti di intrattenimento coinvolgente e di autentica condivisione.

Storie da raccontare nella “casa” di Caterina Balivo, a La Volta Buona

La magia di “La Volta Buona” risiede nella sua capacità di mescolare interviste approfondite a ospiti vip con divertenti giochi in studio. Durante le due ore di trasmissione, gli ospiti si aprono al pubblico, condividendo aneddoti, passioni e successi. I giochi in studio coinvolgono sia gli ospiti che il pubblico a casa, creando un’atmosfera di divertimento e partecipazione.

Al centro del programma ci sono le eccellenze italiane, dal cibo all’artigianato, dalla moda all’imprenditoria. “La Volta Buona” celebra tutto ciò che rende l’Italia unica al mondo, dando spazio a storie di successo e creatività. Ma il coinvolgimento del pubblico non si ferma qui: chi segue il programma da casa ha la possibilità di partecipare a giochi telefonici dedicati alla musica e alle fiction Rai, rendendo l’esperienza ancora più interattiva.

Condotta con passione e professionalità da Caterina Balivo, “La Volta Buona” è diventata un appuntamento fisso per migliaia di telespettatori. Dal settembre 2023, Balivo tiene compagnia al pubblico dalle 14:05 alle 16:05, dallo Studio 3 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà, regalando momenti di svago e divertimento.

La nota stampa della RAI per presentare le puntate della settimana

Da lunedì 22 gennaio, parte una nuova settimana in compagnia di Caterina Balivo e “La Volta Buona”, il programma in diretta tutti i giorni fino al venerdì, dalle ore 14.00 alle 16.00 su Rai 1. Nel salotto pomeridiano della rete ammiraglia, tanti gli ospiti, pronti a raccontarsi e a raccontare “la volta buona” della loro carriera.

Lunedì 22 gennaio si inizierà parlando di Sanremo con le immagini di alcuni dei momenti più belli delle edizioni passate, commentate in diretta con Valerio Scanu e Manuela Arcuri. Ospite in studio anche Guenda Goria che, dopo la proposta di matrimonio in diretta tv del fidanzato Mirko Gancitano, tornerà per aggiornare il pubblico sui preparativi delle nozze. Martedì 23 gennaio, Caterina Balivo ospiterà invece Marco Predolin che ricorderà le fasi importanti della sua carriera; il regista Stefano Reali; l’attrice Demetra Hampton; Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, due delle protagoniste del celebre programma“ Non è la Rai”. Mercoledì 24 gennaio, “La Volta Buona” ricorderà il grande Alberto Sordi con la sua storica collaboratrice, Paola Comin. Nel corso della puntata, anche le interviste agli attori Simone Montedoro, Brenda Lodigiani, Alberto Ammann. Infine, venerdì 26 gennaio, ospiti in studio saranno la giornalista del Tg1 Emma D’Aquino e il direttore artistico e performer Laccio, attualmente impegnato nel programma “Colpo di Luna”, con Virginia Raffaele.

Non mancheranno come sempre, il racconto dell’attualità e le storie di gente comune, oltre al consueto appuntamento con il pubblico da casa, per giocare e vincere il montepremi in palio, indovinando la sfera giusta.

Dove vedere La Volta Buona in diretta tv o in streaming gratis

Se non vuoi perdere neanche un episodio di “La Volta Buona”, sintonizzati su Rai 1 alle 14:05, dal lunedì al venerdì. Ma se per caso ti perdi qualche puntata, non preoccuparti: le puntate sono disponibili on-demand sul sito di RaiPlay, permettendoti di guardare i tuoi momenti preferiti quando vuoi tu. E per i fan più accaniti, non dimenticare di seguire il programma anche su Instagram e Twitter, dove vengono condivise anticipazioni e contenuti esclusivi. Non perderti la prossima puntata di “La Volta Buona”, un viaggio emozionante nel mondo delle storie e dei sorrisi.

