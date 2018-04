Sondaggi politici Demos&Pi: Salvini, giudizio positivo dal 42% degli elettori M5S

Leggendo i dati dell’ultimo sondaggio Demos&Pi pubblicato su Repubblica, sembrerebbe che Lega e M5S siano destinati a governare insieme. Volenti o nolenti. Stando alla rilevazione infatti, la maggioranza relativa degli elettori pentastellati (38%) darebbe il suo benestare ad un esecutivo M5S-Lega. Al 23% non dispiacerebbe invece un’alleanza con il PD mentre le altre opzioni sul campo (M5S-centrodestra, governo con tutti dentro) raccolgono poche preferenze.

Un altro dato che porta gli analisti politici a dare credito ad un’alleanza tra Cinque Stelle e Carroccio, riguarda l’appeal che Salvini riscontra tra l’elettorato pentastellato. Il 42% dei votanti grillini dà al segretario leghista un voto superiore a 6. Percentuali più basse riscontrano invece Grasso (26%) Berlusconi (15%) e Renzi (13%).

In più, il 23% degli elettori Cinque Stelle dice di sentirsi più vicina alle posizioni della Lega che a quelle di Pd (14%) Liberi e Uguali (14) e Forza Italia (7%). Al contrario i simpatizzanti del Carroccio affermano in massa di avere più affinità con Forza Italia (47%) rispetto che ai grillini (26%).

Ma come sempre i matrimoni si fanno in due. E, secondo alcuni, non si è tanto lontani dal fatidico sì. Probabilmente bisognerà aspettare gli esiti delle regionali in Friuli e Molise ma poi una decisione verrà presa. Gli appuntamenti europei incombono e per ora Bruxelles è stata a guardare. Per ora appunto.

Sondaggi politici Demos&Pi: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 12 al 16 marzo 2018. Campione casuale rappresentativo della popolazione di riferimento per i caratteri socio-demografici (genere, età) e la distribuzione territoriale (area geografica e dimensione urbana). Consistenza numerica: 1.503; numero non rispondenti: 24.503; di cui numero sostituzioni: 10.934. Il livello di rappresentatività del campione è del 95% e il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio è +/- 2.5 per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1.503 casi). Metodo raccolta delle informazioni: Metodo mixed-mode CATI-CAMI-CAWI.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM