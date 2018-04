Sondaggi politici Index: il Pd? Per gli italiani deve essere più di sinistra

Sondaggi politici Index: il Pd? Per gli italiani deve essere più di sinistra

Il Pd del futuro? Deve essere più di sinistra. Lo sostiene il 66,9% degli intervistati in un sondaggio Index Research andato in onda su Piazza Pulita.

Gli italiani sembrano sostenere la tesi di chi nei mesi passati ha lasciato il partito in contrasto con la linea di Renzi, troppo appiattita verso il centro. Un’autocritica molto sentita anche da alcuni dirigenti della minoranza dem. Non è un caso che profili come Gianni Cuperlo o Andrea Orlando abbiano più volte ribadito di tornare a “fare cose di sinistra”.

In molti temono infatti le manovre sotterranee dell’ex segretario. I maligni vociferano di un Renzi intenzionato a trasformare il Pd in una En Marche italiana. Bisogna però vedere che margini di manovra potrà avere un’operazione del genere nel partito. E soprattutto che ripercussioni avrà su un elettorato disorientato e stufo di anni di liti di condominio?

Renzi viene infatti considerato da una buona fetta di militanti dem (21,6%) come una delle cause che ha portato il Pd a perdere le elezioni del 4 marzo. Per la maggioranza relativa degli elettori Pd, il motivo della sconfitta coinvolge però tutto il partito: il 26,8% accusa il Nazareno di aver perso il contatto con le fasce più deboli della popolazione. Contatto che invece è riuscito ad instaurare il M5S, raccogliendo consensi tra la base dem.

Proprio il M5S ora è l’indiziato principale a formare un governo. Ieri, terminata la prima giornata del secondo giro di consultazioni al Quirinale, Di Maio ha ribadito che la posizione dei Cinque Stelle è la stessa dei giorni scorsi: sì alla Lega senza Berlusconi, sì al Pd derenizzato. Ma che cosa vorrebbero gli italiani? Secondo il sondaggio Index Research, il governo M5S-Lega è il più apprezzato dalla maggioranza relativa degli intervistati (28,1%, in crescita dello 0,2% rispetto ad una settimana fa). Ma avanza (+0,4%) una seconda opzione che ogni giorno che passa si fa più concreta: quella di indire nuove elezioni il prima possibile.

Sondaggi politici Index: nota metodologica

In attesa di diffusione.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM