Sondaggi elettorali Ixè: Partito Democratico cala al 16,6%

Nonostante lo stallo istituzionale, le due forze politiche, uscite vincitrici dalle elezioni del 4 marzo, incrementano il proprio bottino di voti. A sostenerlo è l’ultimo sondaggio condotto da Ixè e pubblicato su Huffington Post. Secondo la rilevazione, il Movimento 5 Stelle rimane in cima alle preferenze degli italiani e riscontra un gradimento pari al 34% dei voti (+1,4% rispetto alle Politiche del 4 marzo).

Meglio dei Cinque Stelle fa la Lega di Matteo Salvini che dal 17,4% passa al 21% trainando tutta la coalizione di centrodestra che guadagna l’1,4% e sale al 38,4% avvicinandosi a quota 40. Una crescita che non risente del calo di Forza Italia (dal 14 al 12,2%).

Male il Partito Democratico. La scelta di stare all’opposizione non paga e i dem vedono calare ancora i consensi nei loro confronti. Se si votasse oggi infatti, il Pd raccoglierebbe il 16,6% dei voti (18,7% era stato il risultato del 4 marzo). L’intera area di centrosinistra passerebbe dal 22,3% ottenuto poco più di un mese fa, al 18,7% di oggi.

Gli unici partiti di sinistra a crescere, seppur di poco, sono Liberi e Uguali (dal 3,4 al 3,6%) e Potere al Popolo (dall’1,1 al 2,4%).

Le intenzioni di voto si riflettono anche sulla fiducia nei leader politici. Matteo Salvini, secondo Ixè, risulta essere il leader con il più alto tasso di gradimento (39% era il 25% solo un mese fa) seguito a ruota da Luigi Di Maio (36%, +7%). L’attuale premier Paolo Gentiloni perde due posizioni e raccoglie il 33% di gradimento. Crolla in ultima posizione, con il 18%, l’ex capo del governo Matteo Renzi.

Altri dati. Mentre cala la fiducia nel governo Gentiloni (dal 33% di febbraio al 30% di aprile) e nello Stato (dal 29 al 24%) aumenta quella in Sergio Mattarella (da 50 a 51%). Il capo dello Stato viene visto come l’unico in grado di far uscire l’Italia dallo stallo in cui si è trovata l’indomani del 4 marzo. Finito il secondo giro di consultazioni, infatti, il presidente della Repubblica ha ricordato che il Paese ha “urgente bisogno di un governo”. Secondo i giornali, entro questa settimana, Mattarella scioglierà la riserva e farà la prima mossa.

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

Sondaggio realizzato dal 9 all’11 aprile 2018. Campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, età, zona di residenza, e comportamento di voto alle Politiche 2018. 1000 casi intervistati (margine di errore massimo +/- 3,10%. Metodo di raccolta dati: integrazione di interviste telefoniche, su licenze fisse (CATI) e mobile (CAMI) e di interviste online (CAWI).

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM