Sondaggi politici Piepoli: è Mattarella il politico che piace di più agli italiani

Il 52% degli italiani vuole che il prossimo presidente del Consiglio sia legato al proprio partito politico. A sostenerlo è un sondaggio dell’Istituto Piepoli pubblicato su La Stampa. Niente traghettatori quindi, nè tecnici. E nemmeno figure terze come la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati che oggi riceverà l’incarico per un mandato esplorativo dal presidente della Repubblica. Basta nomi calati dall’alto, meglio un politico. Magari di una delle due forze politiche uscite vittoriose dal voto del 4 marzo.

In questo caso la sfida sarebbe tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E qui sembrerebbe non esserci partita. Il capo del Movimento 5 Stelle viene infatti indicato come potenziale premier dal 33% degli intervistati contro il 23% dell’avversario. Che deve condividere la seconda posizione con l’attuale presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Uno smacco per il leader della Lega che ambisce alla poltrona più alta di Palazzo Chigi. Ma tant’è. D’altronde le preferenze rispecchiano anche i valori di fiducia degli italiani nei confronti dei leader politici.

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, con il 66% di gradimento, rimane il politico più apprezzato dai cittadini del Bel Paese a detta dell’Istituto Piepoli. Secondo Paolo Gentiloni con il 46%. Terzo Luigi Di Maio con il 44%. E anche in questa speciale classifica, Salvini dista 10 punti dal suo principale avversario e potenziale alleato.

Sondaggi politici Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 9 aprile 2018. Campione casuale, rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. Interviste complete metodologia C.A.T.I.: 353 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 155 totale complete: 508 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 6.690 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 7.198. Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 508 ± 4.3%. Metodologia mista C.A.T.I./C.A.W.I.

