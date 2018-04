Sondaggi politici SWG, fiducia in leader esteri: Merkel al top

In uno degli ultimi sondaggi politici dell’istituto demoscopico SWG, si tratta la fiducia riposta dagli italiani nei principali leader internazionali. Si va da quelli europei (Merkel, May, Macron), passando per gli Stati Uniti (Trump) la Cina (Xi Jinping) e la sempre presente Russia di Putin.

Sondaggi politici, fiducia leader internazionali: gli italiani credono in Angela Merkel

La leader di maggior fiducia – almeno per gli italiani – è la storica cancelliera tedesca e regina dell’Unione: Angela Merkel. La presidente della CDU è ai vertici della politica internazionale da oltre una decade e viene vista, probabilmente, come un riferimento per integrità e capacità politiche. La Merkel è anche uno dei pochi leader di Stato (tra Presidenti e Premier) a possedere un dottorato di ricerca, ottenuto in chimica fisica. Il 43% del campione ripone molta o abbastanza fiducia nella Merkel.

Sondaggi politici, fiducia leader internazionali: Putin in seconda posizione. Macron chiude il podio

In seconda posizione spicca uno dei presidenti più popolari, nel bene e nel male, del XXI secolo: parliamo di Vladimir Putin. Rinominato da alcuni come “lo zar”, Putin attira le simpatie di una gran fetta degli euroscettici. Recentemente, il presidente russo ha stravinto le ultime elezioni, garantendogli una riconferma plebiscitaria. Le elezioni sono state accompagnate da una serie di accuse nei suoi confronti legate alla legalità e al corretto svolgimento delle elezioni. All’incirca un italiano su tre (il 34%) ripone molta o abbastanza fiducia in Putin.

In terza posizione troviamo l’enfant prodige di Francia, Emmanuel Macron. Il consenso verso l’ex banchiere – attualmente al 28% – sembra scemare pian piano, dovuto, in parte, ai continui contrasti con l’Italia. Il caso Bardonecchia o la rimodellazione delle frontiere marittime hanno generato picchi di relativa tensione tra l’Italia e la Repubblica transalpina.

Sondaggi politici, fiducia leader internazionali: Trump meglio di Xi Jinping

Con il 24% di fiducia troviamo, in quarta posizione, la prime minister of U.K., Theresa May. Nel Regno Unito, la May si ritrova a dover lottare contro un labour party in grande spolvero – merito, anche, della rigenerazione dettata da Jeremy Corbin – e, dall’altro, impegnata nelle estenuanti trattative per uscire definitivamente dall’Unione, rispettando la volontà popolare.

Chiudono la classifica dei leader internazionali i due principali attori dello scacchiere geopolitico mondiale: Donald Trump e Xi Jinping. Il primo vince in popolarità sulla controparte cinese. Il 22% degli italiani ripone molta o abbastanza fiducia nel tycoon. Solo un 17% afferma lo stesso di Xi Jinping.





PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM