Sondaggi politici Ipsos: maggioranza italiani vuole abolizione della legge Fornero

Il 57% degli italiani vuole l’abolizione della legge Fornero. A sostenerlo è un sondaggio Ipsos andato in onda a Di Martedì, il talk di approfondimento politico su La7 condotto da Giovanni Floris. Il 33% degli intervistati la indica come primo provvedimento che il prossimo governo deve adottare una volta in carica. Prima ancora del reddito di cittadinanza (19%) e della flat tax (16%), due cavalli di battaglia rispettivamente di M5S e Lega.

In un’intervista al Corriere della Sera, il segretario del Carroccio, è tornato sull’argomento: “Voglio un governo chiaro, con i punti di programma che abbiamo ribadito, cioè abolizione della legge Fornero, riduzione delle tasse, controllo dei confini, riforma della scuola e riforma della giustizia: vogliamo i nomi e cognomi di chi c’è”.

Sulla cancellazione della riforma delle pensioni realizzata durante il governo Monti, è d’accordo anche la Cgil. “E’ fondamentale reintrodurre un meccanismo di flessibilità in uscita in Italia, come previsto nella nostra piattaforma sindacale unitaria, con un’età di accesso al pensionamento a partire dai 62 anni, e occorre superare strutturalmente l’impianto della legge Monti Fornero introducendo i necessari elementi di sostenibilità, in particolare nei confronti dei giovani, delle donne, di chi svolge lavori manuali e gravosi, e dei lavoratori precoci” afferma il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli.

Chi invece si dice contrario ad una tale soluzione è il presidente Inps, Tito Boeri. “Se si dovesse davvero abolire la Fornero questo costerebbe nell’immediato 11 miliardi, per salire dopo a 15 miliardi”. “Questa scelta creerebbe problemi di iniquità perché ci sono persone che hanno già pagato per la Fornero, accettando tagli importanti sulla loro pensione. Sarebbe doppiamente iniquo, per chi ha pagato dei costi e per i giovani”.

