Sondaggi elettorali Ipsos: cresce la fiducia in Salvini e nella Lega

“Spero di tornare i primi di maggio a Monfalcone per festeggiare Fedriga governatore, per farlo da presidente del Consiglio”. Matteo Salvini ostenta una certa sicumera davanti ai militanti leghisti accorsi ad un suo comizio per la campagna elettorale delle regionali in Friuli. Il leader della Lega è pronto a scendere direttamente in campo per risolvere l’impasse governativa. E vuole farlo da subito anche se dal Quirinale la prima opzione si chiama Roberto Fico. Un piglio deciso che riflette anche il clima di fiducia che Salvini respira intorno a sè. Una fiducia certificata anche dall’ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, che dà il segretario del Carroccio davanti a Luigi Di Maio negli indici di gradimento tra gli italiani. Il capo dei Cinque Stelle è in fase calante. Se il 30 marzo riscontrava una fiducia pari al 49% ora questa è scesa al 43% mentre quella di Salvini è rimasta stabile (44%).

Il mancato accordo con il centrodestra e i continui veti non giocano a favore dei pentastellati. Che infatti vedono il proprio consenso erodersi, seppur di poco (dal 33,9% al 33,5%). Cresce invece quello nella Lega (dal 19,2% al 19,5%) mentre cala in Forza Italia (da 13,1% al 12,9%). I toni alti contro il M5S, l’inchiesta di Palermo sulla trattativa Stato-Mafia, non fanno bene a Berlusconi nè agli azzurri. Nel centrosinistra il Pd può tornare a sorridere. I dem crescono dello 0,7% e si portano al 19,5%. Male invece Liberi e Uguali. Spariti dai radar politici, gli uomini di Grasso vanno sotto la soglia di sopravvivenza del 3%.

Intanto oggi si saprà chi avrà vinto in Molise. Al momento in cui scriviamo il candidato di centrodestra Donato Toma è in vantaggio sul candidato del M5S Andrea Greco mentre Forza Italia sopravanza di poco la Lega. Difficile credere che il risultato nell’Ohio italiano, come è stato ribattezzato troppo frettolosamente dai media italiani, possa avere una grande influenza sulle scelte che Mattarella farà nelle prossime ore.

Sondaggi elettorali Ipsos: nota metodologica

Allegata all’immagine.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM