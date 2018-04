Mario Galbusera è morto dopo una malattia. La storia dell’azienda

Mario Galbusera è morto dopo una malattia. La storia della grande azienda dolciaria

Si è spento la sera del 23 aprile, a Cosio Valtellino, Mario Galbusera, fondatore dell’omonima ditta dolciaria. In seguito ad una malattia, il signor Galbusera, è spirato alla soglia dei 94 anni. L’imprenditore nacque nel 1924 a Morbegno e trasformò il piccolo laboratorio del padre Ermete in uno dei brand più noti del settore in Italia. Prima di prendere le redini dell’attività di famiglia, Mario si era diplomato in ragioneria e aveva iniziato gli studi in economia e commercio alla Bocconi.

Storia dell’azienda Galbusera

L’uomo dopo aver guidato l’impresa per oltre 60 anni, era stato nominato presidente onorario. Tra i successi della carriera, anche l’onorificienza di Cavaliere del Lavoro, ottenuta nel 2002. Ripercorriamo la storia dell’azienda Galbusera. Mario iniziò a lavorare, insieme al fratello Enea, alla pasticceria che il padre fondò nel 1938. Negli anni ’60 e ’70 l’attività si amplia con la costruzione dello stabilimento industriale di Cosio Valtellino. Dalla Valtellina i prodotti da forno Galbusera si espansero nel resto d’Italia. Anticipando le tendenze commerciali di oggi, con la produzione di linee salutistiche e a basso contenuto di grassi. Mario Galbusera è stato di fatto un pioniere del suo settore, attento alla qualità dei suoi prodotti e sempre presente nel processo di produzione.

L’affetto verso Mario Galbusera

Da un comunicato sulla pagina della ditta si legge: