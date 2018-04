Sondaggi politici Demopolis: 67% degli italiani vuole un governo

Basta urne, si governi. A dirlo è il 67% degli intervistati del sondaggio condotto dall’istituto Demopolis e andato in onda ad Otto e Mezzo su La7. Tornare al voto non sembra essere l’opzione preferita dagli italiani che chiedono a gran voce un esecutivo, qualunque esso sia. Una richiesta esplicita ai partiti che negli ultimi giorni stanno accarezzando l’ipotesi di nuove elezioni. Lo ha detto Salvini e lo ha ribadito Di Maio aprendo al PD: “Se fallisce questo percorso, per noi si deve tornare al voto: non sosterremo nessun altro governo, tecnico, di scopo o del Presidente”. Parole in netto contrasto con il volere del Quirinale, pronto a tutto pur di infrangere i sogni di Luigi e Matteo. Anche ad un esecutivo del presidente con dentro tutti.

D’altronde le emergenze da affrontare sono tante e le preoccupazioni degli italiani molte. Secondo Demopolis, infatti, la maggioranza dei cittadini ritiene che in 10 anni la situazione economica delle famiglie, la sanità pubblica, la sicurezza e le opportunità di lavoro, siano peggiorate in Italia. Il 67% degli intervistati ammette che l’attuale reddito percepito permette di vivere sì, ma con qualche e molte difficoltà. Solo il 33% dichiara di essere sereno. Numeri che il Colle tiene molto in considerazione. Per questo Mattarella farà di tutto per obbligare i partiti a trovare un accordo di governo. Altrimenti scatterà l’opzione più temuta da tutti ma che metterebbe le forze politiche con le spalle al muro e davanti alle loro responsabilità: un esecutivo tecnico.

Sondaggi politici Demopolis: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 18 al 19 aprile. Campione: probabilistico statisticamente rappresentativo dell’universo di riferimento, stratificato per genere, età, ampiezza demografica ed area geografica di residenza. Consistenza numerica del campione: 1.500 intervistati. Rispondenti: interviste complete effettuate 1.500 (31,5%); rifiuti/sostituzioni 3.264 (68,5%); totale contatti 4.764 (100%). Rappresentatività dei risultati: popolazione italiana maggiorenne; margine massimo di errore 2,9%. Metodo di raccolta delle informazioni: cawi-cati per la somministrazione del questionario strutturato di rilevazione.

