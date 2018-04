Sondaggi elettorali Ipsos: a Brescia Del Bono corre verso il bis

In Lombardia c’è un oasi rossa che si chiama Brescia. E’ guidata da Emilio Del Bono e il prossimo 10 giugno andrà al voto per rinnovare il consiglio comunale. Secondo un sondaggio Ipsos condotto per Il Giornale di Brescia, proprio il sindaco uscente è in pole per un secondo mandato.

Del Bono potrebbe addirittura farcela al primo turno conquistando il 54,8% dei voti validi. Una rielezione che appare scontata, frutto anche dell’alto indice di gradimento (58%) che il primo cittadino riscuote tra i bresciani. Sembra quindi una partita già persa in partenza quella di Paola Vilardi, candidata del centrodestra, che raccoglierebbe il 29,2% dei voti validi. Troppo pochi per impensierire Del Bono.

Peggio fa il candidato del Movimento 5 Stelle, Guido Guidini che otterrebbe appena il 9,7% dei voti validi. M5S e centrodestra si sono fermati a Brescia? Dando una lettura ai dati delle passate elezioni Politiche e Regionali, la risposta è no. Semplicemente il voto comunale è un voto dato alla persona più che al partito che lo sostiene. E Del Bono in questo caso gode di un indice di fiducia trasversale, nonchè di un alto tasso di notorietà (94%).

In un’intervista al Giornale di Brescia, Del Bono spiega qualche sarà la ricetta per riconquistare Palazzo della Loggia: liste civiche infarcite di “presidenti di quartiere”. “La nostra colorazione politica è un po’ più sbiadita rispetto al centrodestra – afferma il sindaco – Noi ci sentiamo “il partito della città”, concentrati sulle cose da fare e poco coinvolti anche dalla dialettica della politica nazionale. Un approccio premiante: siamo arrivati alla fine coesi. Non ci sono state spaccature, pur nella dialettica del confronto interno. Ci ripresentiamo compatti, tali e quali. Mi sono sempre sentito – e mi sento – innanzitutto sindaco. E le mie scelte sono state coerenti”.

Sondaggi elettorali Ipsos: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 26 al 29 marzo. Il campione è selezionato in base a quote per sesso, età, titolo di studio, condizione lavorativa e zone di residenza. 1000 interviste. 1000 casi rappresentativi della popolazione maggiorenne residente nel comune di Brescia. Il margine di errore compreso fra +/- 0,6 e +/- 3,1%. Metodo raccolta informazioni: CATI.

