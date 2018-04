Sondaggi politici Ixè: governo gialloverde non scalda i cuori di M5S e Lega

Sondaggi politici Ixè: governo gialloverde non scalda i cuori di M5S e Lega

I due “vincitori” del 4 marzo dovrebbero stare nella maggioranza che sosterrà il prossimo governo. Questa l’opinione degli italiani in un’indagine condotta dall’Istituto Ixè per Huffington Post. Eppure un’ipotetico esecutivo giallo verde piace solo al 27% dei cittadini. Opzione che a quanto pare non scalda i cuori nemmeno degli elettorati interessati all’accordo. Un’intesa tra Di Maio e Salvini viene promossa dal 47% dei votanti grillini e dal 40% dei militanti del Carroccio. Un risultato ben al di sotto della maggioranza. Segno che il matrimonio è lungi dall’essere compiuto.

Ad oggi infatti, l’opzione più concreta è un governo tra M5S e Pd che però dovrà essere sottoposto al giudizio della direzione dem del 3 maggio. Il Partito Democratico appare diviso. Da una parte l’ala governista sostenuta da Franceschini, Gentiloni e Orlando. Dall’altra i renziani fedeli alla scelta aventiniana. Renzi è sempre più convinto del dire no ai pentastellati che non accettano veti. “Di Maio rimarrà premier” dice a Circo Massimo il capogruppo dei 5S al Senato, Danilo Toninelli.

E allora non appare così inverosimile la possibilità di un governo Lega e Cinque Stelle. Nonostante Di Maio abbia chiuso “il forno” con il Carroccio, i contatti tra le parti continuano. Secondo La Stampa, il leader leghista annuncerà di essere disponibile ad un accordo di governo con i grillini senza Silvio Berlusconi e di essere pronto a lasciare l’incarico di premier al Movimento. Ma solo dopo le elezioni friulane che si terranno questa domenica.

Sondaggi politici Ixè: nota metodologica

Metodologia: indagine quantitativa campionaria. Metodo di raccolta dati: integrazione di interviste telefoniche, su utenze fisse (CATI), e mobile (CAMI), e di interviste on line (CAWI). Universo: popolazione italiana maggiorenne.

Campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, età, zona di residenza, e comportamento di voto alle Politiche 2018. Dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d’errore massimo ±3,10%). Periodo di rilevazione: dal 9/4/2018 al 11/4/2018.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM