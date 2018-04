Sondaggi politici SWG: accordo Pd-M5S, contrari gli elettori dei due partiti

Secondo un recente sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 un accordo in chiave governo tra Pd e Movimento 5 stelle trova in forte disaccordo gli elettori dei due partiti. Infatti, andando a guardare i dati pubblicati dall’istituto, solo il 40% di chi vota Dem vedrebbe in modo favorevole un’alleanza con i pentastellati. In parallelo, il 49% di chi dichiara di essere un sostenitore del Movimento sarebbe d’accordo alla formazione di un asse con il Partito Democratico.

Dunque, è facile capire che la base dei 5 stelle, nella misura del 51%, ma anche quella dei Democratici, addirittura del 60%, è in maggioranza contraria all’intesa giallo-rossa. In ultima analisi, bisogna rilevare che la più alta percentuale di “del tutto in disaccordo” si trova tra gli elettori del Pd (33%); la più alta di “del tutto d’accordo”, invece, è tra quelli che votano 5 stelle (11%).

Sondaggi politici SWG: accordo Pd-M5S, contrari gli elettori dei due partiti

È la prima volta che Swg indaga l’opinione degli elettori pentastellati rispetto alla possibilità di trovare un’intesa con il Partito Democratico; invece, è la quarta volta che la stessa rilevazione viene effettuata dall’istituto tra chi afferma di votare per i Dem. Il 7 marzo, era contrario all’asse con il Movimento il 60% degli elettori del Pd. La stessa percentuale era poi salita al 68% in un sondaggio risalente al 15 di marzo; il 20 aprile la percentuale era scesa al 58%.

Analisi di altri istituti evidenziano come l’ipotesi preferita da chi vota 5 stelle sarebbe ancora quella di allearsi con la Lega; d’altra parte, potrebbe essere molto più articolata l’opinione dell’elettorato democratico. In sostanza, le percentuali di chi è d’accordo a formare un asse col Movimento non si discosterebbero molto da quelle di Swg; tuttavia, buona parte degli elettori Pd più che in disaccordo sarebbe indecisa riguardo alla possibilità di intesa con i 5 stelle stando ad altri sondaggisti.

Nota informativa:

Vedi immagine

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM