Sondaggi politici Piepoli: 52% intervistati boccia Di Maio premier

“Di Maio premier” è ormai diventato un mantra imprescindibile per il Movimento 5 Stelle. Conditio sine qua non da mettere sul tavolo delle trattative. Chi ne chiede la revoca per imbastire una bozza di accordo come fatto dai renziani del Pd o dai berlusconiani di Forza Italia, viene scacciato via. Vade retro, il totem deve rimanere intatto. Lo ha ribadito pochi giorni fa il capogruppo grillino al Senato Danilo Toninelli: “Accordo con Pd serio, ma non rinunciamo a Di Maio premier”. Piuttosto di cedere su uno dei capisaldi del fortino pentastellato “meglio tornare al voto”. Anche se l’alternativa si dovesse chiamare Roberto Fico, grillino pure lui. Alter ego del governista Di Maio, l’attuale presidente della Camera piace soprattutto alla base ortodossa. Cosa fare dunque? Andare avanti ad oltranza con Di Maio premier o puntare sull’outsider Fico? Oppure, ipotesi che torna in auge in questi giorni vista l’impossibilità di trovare un accordo tra le parti, continuare con Gentiloni capo del governo del nuovo Parlamento?

A chiederlo agli italiani ci ha pensato l’istituto Piepoli e il risultato riserva più di una sorpresa. La maggioranza relativa degli intervistati (37%) infatti, ha dichiarato che vedrebbe bene la permanenza di Gentiloni a Palazzo Chigi. L’ex ministro degli Esteri del governo Renzi precede il candidato premier del M5S Luigi Di Maio (35%) e il presidente della Camera Roberto Fico (13%).

Ma una sua eventuale riconferma verrebbe approvata da solo il 40% della popolazione. Ma tant’è. La vera sorpresa è però un’altra. Gli italiani preferirebbero di gran lunga un preincarico a Fico (55% di favorevoli) piuttosto che un incarico a Di Maio (52% contrari). Al momento un cambio di cavallo nel Movimento non è previsto. Ma già qualcuno tra i pentastellati comincia a pensare ad un “dopo Di Maio”. Come il deputato Carlo Sibilia che su Facebook ha chiesto di andare “oltre i nomi”. Posizione che però è stata bocciata dai militanti grillini. A decidere alla fine sarà Mattarella che dovrà tirare fuori il coniglio dal cilindro. L’ultimo è stato “fatto fuori” in diretta tv da Renzi ieri sera a Che Tempo che fa.

Sondaggi politici Piepoli: nota metodologica

In attesa di diffusione.

