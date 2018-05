Sondaggi elettorali Index: lo stallo penalizza i Cinque Stelle

Di Maio è furioso. Lo è con Berlusconi e con Renzi, colpevoli, a suo dire, di aver remato contro la nascita di un governo del “cambiamento”. Esecutivo di cui all’inizio doveva far parte Salvini e solo lui. Ma il leader della Lega ha più volte ribadito la sua lealtà verso gli alleati di area. No quindi ad un divorzio da Berlusconi per governare con il M5S. Anzi, meglio un ritorno alle urne se dal Quirinale non dovessero arrivare ulteriori indicazioni. D’altronde il vento in poppa ce lo ha proprio centrodestra grazie alle vittorie in Molise e Friuli.

Un consenso in crescita certificato anche da Index Research. Nelle intenzioni di voto registrate dall’istituto e andate in onda a Piazza Pulita, tutti i partiti di centrodestra hanno il segno più. La Lega è al 22,9%, Forza Italia al 12,2%, Fratelli d’Italia al 3,9 mentre Noi con l’Italia allo 0,5. In totale 39,5%, ad un passo dal 40%. Salvini lo sa ed è per questo che non ha paura di ritornare al voto.

Anche nel Pd alcuni dirigenti stanno rassegnandosi ad un ritorno alle urne. I dem piano piano stanno risalendo la china dal precipizio in cui si erano trovati l’indomani del 4 marzo. Index li dà al 18,1% (+0,2% rispetto alla precedente rilevazione) con il centrosinistra tutto (incluso Liberi e Uguali) al 26,2%.

Chi invece non se la passa affatto bene è il Movimento 5 Stelle. I pentastellati dopo il boom iniziale a seguito dell’ottimo risultato conseguito alle Politiche, sono in calo. Dal 34% sono infatti passati al 33,2% secondo Index. Un calo importante che sicuramente ha chiari connotazioni politiche. Le difficoltà nel trovare un’intesa sia con il centrodestra che con il centrosinistra pesano sulle spalle di Di Maio. Il capo politico dei Cinque Stelle ha paura di perdere ancora voti se lo stallo istituzionale dovesse protrarsi a lungo. Per questo chiede a gran voce un ritorno alle urne. Altri mesi passati così sulla graticola potrebbero danneggiare ancor di più il M5S.

Sondaggi elettorali Index: nota metodologica

In attesa di diffusione.

