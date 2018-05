Sondaggi politici Ixè: economia e sviluppo in cima ai pensieri degli italiani

A due mesi dalle elezioni del 4 marzo l’Italia è ancora alla ricerca di un governo. Oggi si terrà il terzo giro di consultazioni al Quirinale ma al momento “del doman non c’è certezza”. Eppure di cose da fare sul tavolo ce ne sono. A cominciare dall’economia e lo sviluppo del Paese, considerate dal 57% degli italiani (dati Ixè per Huffington Post) una priorità su cui dovrebbe concentrarsi l’azione politica del nuovo Parlamento. Più della riduzione delle tasse (33%) e sostegno al reddito delle persone (27%) che comunque sono in cima ai pensieri degli italiani.

Andando a vedere le priorità per i singoli elettorati si scopre che per i votanti di centrodestra la lotta all’immigrazione clandestina è più dirimente dello sviluppo del Paese.

Nel centrodestra uno dei cavalli di battaglia della Lega è stata la cancellazione della legge Fornero. Sul tema gli italiani appaiono divisi tra chi dice che va solo aggiustata (41%) e chi vuole la sua abrogazione (41%). Tra chi vuole un suo aggiustamento c’è la maggioranza del popolo di centrosinistra mentre la maggioranza degli elettori di centrodestra chiede la cancellazione della legge.

Il reddito di cittadinanza è stato invece uno dei totem della campagna elettorale Cinque Stelle. Secondo Ixè, il 55% degli italiani è favorevole a questa misura. Nel centrodestra gli unici contrari sono gli elettori di Fratelli d’Italia mentre l’elettorato Pd è diviso (48% favorevoli, 45% contrari).

Nella sua analisi, il direttore dell’istituto Ixè, Roberto Weber, fa notare che su molti temi (reddito di cittadinanza, abolizione legge Fornero, rispetto dei vincoli di bilancio Ue) gli elettorati di Lega e M5S danno risposte simili. Segno che un punto di incontro tra le due formazioni politiche si può, e forse si deve, trovare.

Sondaggi politici Ixè: legge elettorale da modificare

In questi giorni di stallo si è parlato molto di modifica della legge elettorale per consentire una chiara maggioranza di governo alle prossime elezioni. Il 63% degli intervistati del sondaggio Ixè, considera questa riforma prioritaria per garantire che dopo il voto ci sia una maggioranza netta in grado di governare.

Sondaggi politici Ixè: nota metodologica

Dati tratti dall’Osservatorio Politico Nazionale (2-4 maggio 2018) realizzato dall’Istituto Ixè.

