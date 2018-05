Sondaggi elettorali Tecnè: centrodestra al 40,3%, giù il M5S

Governo neutrale? No grazie. A poche ore dall’annuncio, sembra essere già naufragato il tentativo di Sergio Mattarella di costituire un esecutivo neutro che possa traghettare il Parlamento oltre le colonne d’Ercole della finanziaria di autunno. Con i niet di M5S e Lega, il ritorno al voto a luglio è l’ipotesi più realistica al momento. Il perchè è presto detto. I due dioscuri della politica italiana vogliono capitalizzare e incrementare i voti presi 2 mesi fa. Con una differenza sostanziale tra i due schieramenti: secondo i sondaggi il centrodestra, Lega in testa, è dato in crescita, viceversa il M5S, logorato da 60 giorni di trattative, ha perso per strada qualche punto percentuale.

Da questa sentenza non è esente nemmeno l’ultimo sondaggio Tecnè andato in onda su TgCom24. Se si votasse oggi per le politiche, il centrodestra otterrebbe il 40,3% dei voti utili (con la Lega al 22,3%) contro il 32,1% dei Cinque Stelle (in calo dello 0,6% rispetto al 4 marzo). Il centrosinistra invece non avrebbe le forze, e il tempo, per rialzarsi. L’area guidata dal Pd (al 17,7% in calo di 1 punto rispetto 2 mesi fa) raccoglierebbe il 20% dei voti utili (erano il 22,8% alle scorse Politiche). Liberi Uguali riuscirebbe per un soffio a restare in Parlmanento.

Il salto in avanti del centrodestra, riporta Tecnè, avverrebbe sia al Nord (+2,7%) che al Centro (+2,8%) e al Sud (+2,9%). Salvini e compagni rosicchierebbero voti ai Cinque Stelle che nelle tre aree geografiche vedrebbero il loro consenso assottigliarsi (a parte al Centro dove i pentastellati sono dati in crescita seppur di poco). Il centrosinistra, anche in questo caso, subirebbe un ulteriore crollo, non indifferente, sia al Nord che al Centro-Sud.

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica. Estensione territoriale: intero territorio nazionale. Numerosità del campione: 1.500 casi [totale contatti 5.581 (100,0%)– rispondenti 1.500 (26,1%) – Rifiuti/Sostituzioni 4.081 (73,9%)]. Metodo di rilevazione: CATI-CAMI-CAWI. Margine di errore: +/- 2,5% (sui risultati a livello dell’intero campione). Data di effettuazione delle interviste: 5-6 maggio 2018. Committente: RTI-Tgcom24. Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè S.r.l.

