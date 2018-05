Sondaggi politici Ipsos: cresce il fronte di chi vuole tornare al voto subito

Tornare al voto subito o trovare a tutti i costi un governo che ottenga la fiducia? I partiti hanno dato il loro responso con M5S e Lega già in clima campagna elettorale. E gli italiani? Secondo un sondaggio Ipsos andato in onda a Di Martedì, il 47% dei cittadini chiede alle forze politiche uno sforzo per far nascere un esecutivo in tempi brevi. Il 44% invece, invoca il ritorno alle urne. Una spaccatura a metà che riflette il clima pesante che sta vivendo e dividendo il nostro Paese.

E’ sotto gli occhi di tutti che un accordo tra le parti in campo è pressochè impossibile nonostante i tentativi dell’ultim’ora tra M5S e Lega. Per questo, la maggioranza relativa degli intervistati del sondaggio Ipsos (41%) considera il ritorno al voto la soluzione migliore per uscire dall’impasse. Il governo neutrale di breve durata per rifare le riforme urgenti proposto da Mattarella piace al 24% mentre un esecutivo di centrodestra sognato da Berlusconi trova d’accordo il 22% del campione interpellato.

Nonostante i no di Lega e M5S al governo neutrale, Mattarella sta componendo i tasselli del suo esecutivo. In queste ore i nomi sul tavolo sono tanti, da Elisabetta Belloni a Lucrezia Reichlin passando per l’ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli. L’annuncio della squadra di governo dovrebbe arrivare nel giro di 24 ore. Ma l’esecutivo ha altissime probabilità di morire il giorno dopo essere nato. E qui il dilemma: in che finestra votare? Il 45% degli italiani chiede di tornare alle urne il più presto possibile: a luglio come vorrebbero Salvini e Di Maio. Il 26% degli intervistati sposa la linea Mattarella e indica nel gennaio 2019 la data migliore. Il 16% invece opta per questo autunno come nei desiderata del leader di Forza Italia. Per dare una risposta a questo enigma basterà attendere una settimana, forse due.

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Allegata all’immagine.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM