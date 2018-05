Incidente a Napoli: morto un 17enne con lo scooter. I fatti

Intorno alle 19 di martedì 8 maggio un 17enne ha perso la vita in un incidente. L’impatto si è verificato a Napoli, lungo via Epomeo. La vittima, Raffaele De Vito, era a in sella al suo scooter, un Honda Sh, quando si è schiantato contro una Mini One. Egli è stato subito soccorso dal personale del 118 e poi trasportato in gravissime condizioni all’ospedale “Cardanelli”. Dopo diversi tentativi di rianimazione, da parte dello staff medico, purtroppo “Lello”- così soprannominato dagli amici- non ce l’ha fatta.

Raffaele viene descritto dagli amici, stretti nel dolore, come un bravissimo ragazzo. Era un tifoso del Napoli e non si perdeva una partita allo stadio. Gli abitanti del quartiere di Soccavo piangono la perdita di Lello, salutandolo con post sulla sua bacheca Facebook.

Forse può interessarti: Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti nell’ultimo anno, istituto per istituto

Incidente a Napoli: dinamica da ricostruire

E’ ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Dai primi riscontri pare che Raffaele si sia scontrato con l’auto che avrebbe fatto un’inversione di marcia, uscendo da un distributore di benzina. Prima dello schianto, il giovane motociclista ha fatto un volo di diversi metri, hanno riferito alcuni testimoni oculari. Gli agenti della polizia municipale stanno effettuando i rilievi necessari per verificare eventuali responsabilità. Le indagini della sezione infortunistica stradale sono condotte dal comandante Antonio Murano.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM