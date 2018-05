Sondaggi elettorali Ixè: cresce la Lega, crolla il M5S

Sono stati giorni di passioni, di trattative serrate. Il confronto tra M5S e Lega è continuato anche nella giornata di ieri ed è culminato nell’incontro serale tra i due leader Salvini e Di Maio. Obiettivo: trovare quel nome, da tutti indicati come “terzo”, che dovrà guidare il governo giallo verde. Chi sarà lo scopriremo solo quando i due saliranno oggi al Colle per riferire al presidente Mattarella la bozza di contratto che le due squadre hanno messo a punto nel weekend.

La parola d’ordine è fare presto. Soprattutto dalle parti del M5S. Il perchè è presto detto. I due mesi di trattative condotte da Di Maio con centrodestra prima e Pd poi, hanno eroso parte del consenso conquistato dai pentastellati il 4 marzo. Un andamento negativo certificato anche dall’ultimo sondaggio Ixè per Huffington Post che dà i Cinque Stelle in calo di quasi 3 punti percentuali al 31,5%. Un punto percentuale in meno rispetto al voto delle Politiche. Non solo, anche la stella di Di Maio comincia ad essere un po’ sbiadita . Il capo politico dei pentastellati sta perdendo appeal (4 punti percentuali in meno di gradimento rispetto ad aprile). Un segnale preoccupante. Soprattutto alla luce del buon momento che sta vivendo della Lega e Matteo Salvini, l’altro contraente del patto. Il Carroccio, sempre secondo Ixè, ha guadagnato un altro punto rispetto alla rilevazione di aprile e ora è salito al 22% portando il centrodestra al 38,8%. L’astensione benevola di Berlusconi porta stabilità dalle parti di Forza Italia che non cala nè cresce (12,2%).

Cresce invece il Partito Democratico che, come voleva Renzi, si è finalmente seduto all’opposizione. I dem risalgono a 17,8% (+1,2%) e tornano a respirare. A beneficiarne è l’intera area di centrosinistra ora al 20,6% (era al 18,7% ad aprile).

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

Soggetto realizzatore: Istituto Ixè srl. Metodologia: indagine quantitativa campionaria. Metodo di raccolta dati: integrazione di interviste telefoniche, su utenze fisse (CATI), e mobile (CAMI), e di interviste on line (CAWI). Universo: popolazione italiana maggiorenne. Campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, età, zona di residenza, e comportamento di voto alle Politiche 2018. Dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d’errore massimo ±3,10%). Periodo di rilevazione: dal 10/5/2018 al 11/5/2018.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM