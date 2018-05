Sondaggi Governo 2018: elezioni anticipate, regge il M5S per la Ghisleri.

Gli ultimi sondaggi Governo 2018 risultano interessanti in caso di elezioni anticipate. Stando alle affermazioni di Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, la Lega continua a crescere, mentre regge il Movimento 5 Stelle. Forza Italia invece risale, dopo essere scesa sulla soglia dei 10 punti percentuali. Differente il discorso del PD che invece resta stabile, non scendendo sotto il 18%. Tra i dati più interessanti spicca anche la sparizione dei piccoli partiti. Ecco cosa ha detto la Ghisleri a Omnibus su La7.

Sondaggi Governo 2018: Ghisleri, “Spariscono i piccoli partiti”

La direttrice di Euromedia Research ha spiegato molto chiaramente gli umori attuali dell’elettorato nei confronti delle forze politiche. Stando alle ultime rilevazioni, soprattutto dopo l’effetto riabilitazione di Berlusconi, si segnala una crescita di Forza Italia, che si avvicina così al risultato del 4 marzo, attorno al 13%. Il Partito Democratico non scende sotto la soglia del 18%, mentre il dato interessante riguarda certamente i piccoli partiti. La Ghisleri cita Liberi e Uguali, “che si attesta al di sotto della soglia di sopravvivenza, ovvero al 2,8%”. Anche Fratelli d’Italia, il terzo polo della coalizione di Centrodestra, scende sotto la soglia del 4%; più precisamente “attorno al 3,8%”. Discorso differente per la Lega, che invece cavalca un dato sopra i 20 percentuali, e più precisamente tra il 20% e il 22%. E il Movimento 5 Stelle? Regge “intorno al 32%”.

Sondaggio Governo 2018: esecutivo di 5 anni o di sopravvivenza?

La Ghisleri analizza poi l’attuale situazione, che potrebbe influenzare nel bene e nel male le prossime rilevazioni. La direttrice di Euromedia s’interroga su cosa racconteranno ai propri elettori M5S e Lega in caso di mancato accordo. Ma c’è attesa anche per l’eventuale post-accordo. “Viviamo una campagna elettorale permanente. E loro dovranno raccontare cosa faranno, soprattutto nei primi giorni, visto il lungo impasse di oltre 70 giorni”. Ma gli appuntamenti all’orizzonte sono numerosi e importanti. “Ci sono le amministrative che interesseranno tra i 7 e gli 8 milioni di cittadini. Senza contare che ci saranno grandi appuntamenti istituzionali a ottobre. E l’anno prossimo toccherà alle europee”.

Ma il grande interrogativo è capire se “il governo sarà strutturato per 5 anni o sarà di sopravvivenza”. Inoltre anche i media avranno la loro influenza. “Se trapelasse attraverso i media una forte pressione in cui si evince come una campagna elettorale fatta di slogan non sia stata capace di produrre alcun risultato, potrebbe essere deleterio per entrambi”.

Sondaggi Governo 2018: Ghisleri, “Il foglietto di Salvini forse non è un caso”

Per la Ghisleri sta incidendo sui sondaggi il grande protagonismo televisivo di M5S e Lega, per forza di cose. Ma questo anche perché il loro elettorato è stanco delle spiegazioni e li vuole vedere in azione. Vogliono vedere “provvedimenti immediati”. E forse non è un caso neppure il foglietto di appunti di Salvini, “conoscendo l’abilità mediatica del leader della Lega”. Non è parimenti un caso che in quel foglietto siano appuntati i principali problemi degli italiani.

