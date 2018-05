Pensioni ultime notizie: Quota 100 e Contratto Governo, mancano i fondi

Sul fronte pensioni si continua a discutere per l’introduzione della Quota 100 e della Quota 41. Il tema centrale resta l’abolizione della Riforma Fornero tanto odiata dai lavoratori. Nel Contratto di Governo M5S-Lega c’è una parte dedicata al superamento dell’attuale Legge in vigore, ma secondo alcuni i conti non tornano. Inoltre non c’è nessun cenno all’avanzamento dell’età pensionabile, come spiegato da Damiano. Ecco i dettagli della questione.

Pensioni ultime notizie: Contratto Governo su Quota 100 e 41

Il Contratto di Governo sottoscritto recita: “Occorre provvedere all’abolizione degli squilibri del sistema previdenziale introdotti dalla riforma delle pensioni cd. “Fornero”, stanziando 5 miliardi per agevolare l’uscita dal mercato del lavoro delle categorie ad oggi escluse.”

“Daremo fin da subito la possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell’età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100. Con l’obiettivo di consentire il raggiungimento dell’età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva, tenuto altresì conto dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti”.

Contratto Governo M5S-Lega, chiesti 5 miliardi

Pensioni ultime notizie: pochi soldi per Quota 100

Secondo l’Osservatorio sui Conti Pubblici di Carlo Cottarelli i conti non tornano. Infatti sono pochi i 5 miliardi che gli esperti di Lega e M5S hanno inserito nell’accordo siglato. Le proiezioni dell’economista stimano in almeno 8,1 miliardi le risorse necessarie al via della manovra. Inoltre con l’espansione della misura a tutti i lavoratori servirebbero almeno 15 miliardi di euro. Quindi il triplo rispetto a quanto messo in preventivo i giorni scorsi.

Quota 41 e 100, alert Damiano ‘non ci sono soldi’

Pensioni ultime notizie: età pensionabile, Damiano ricorda il problema vero

Come segnalato i giorni scorsi da Cesare Damiano, c’è una questione passata sottobanco negli ultime tempi. L’avanzamento dell’età pensionabile è ancora legato all’aspettativa di vita tranne che per alcune categorie particolari. Secondo l’ex Ministro del Lavoro l’esecutivo M5S-Lega dovrebbe incentrare i propri sforzi anche su questo fronte. Resta da capire la squadra di Governo che a breve verrà annunciata.

