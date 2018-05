Sondaggi Politici Piepoli: la durata del governo giallo verde secondo gli italiani

Quanto durerà il governo giallo verde? E’ questa la domanda che tutti si pongono a seguito dell’intesa firmata da Di Maio e Salvini. Ieri i due leader si sono incontrati e hanno sbrogliato anche l’ultima matassa: quella che riguardava il premier e la squadra che comporrà l’esecutivo. I nomi verranno sottoposti questo pomeriggio al vaglio del Quirinale che dovrà decidere se accettarli o proporne di diversi.

Una volta ricevuta l’approvazione del presidente Mattarella, l’esecutivo Movimento 5 Stelle-Lega dovrà ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento. Solo dopo averla ottenuta inizierà il suo percorso. Secondo alcuni analisti politici, la tenuta del futuro governo sarà direttamente proporzionale alla riuscita di quanto contenuto all’interno del contratto. Il che non è scontato.

Basti pensare a quanto accaduto questo fine settimana allorchè Di Maio ha affermato che la Tav “non serve”. Salvini gli ha subito risposto a muso duro: “Leggetevi il contratto, non c’è il blocco della Tav. Ci sono progetti che saranno riesaminati, alcuni saranno confermati, altri ridiscussi”.

Insomma, la tenuta del futuro governo non è così ferrea come sembra. Secondo un sondaggio condotto dall’Istituto Piepoli e andato in onda a SkyTg24, solo il 19% degli italiani è convinto che l’esecutivo durerà fino a fine legislatura. La maggioranza dà date di scadenza molto vicine nel tempo. Il 20% degli intervistati ritiene possibile un ritorno alle urne già nell’autunno del 2018, il 16% entro fine dell’anno. Per il 19% il governo si scioglierà nella primavera del 2019 in concomitanza con le Europee. Infine il 9% guarda più in là e allunga la vita dell’esecutivo giallo verde fino a tutto il prossimo anno.

Sondaggi Politici Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 14 maggio. Campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. Interviste complete metodologia C.A.T.I.: 352 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 153 totale complete: 505 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 6.668 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 7.173. Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 505 ± 4.3%. Metodo raccolta delle informazioni: metodologia mista C.A.T.I./C.A.W.I.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM