Sondaggi elettorali Piepoli: Lega stabile ma cresce il centrodestra

Se si votasse oggi il risultato sarebbe sostanzialmente simile a quello uscito fuori il 4 marzo. A sostenerlo è l’istituto Piepoli in un sondaggio realizzato il 21 maggio. La rilevazione non tiene conto di quanto successo nella settimana appena passata. L’incarico a Conte, la difficoltosa costruzione della squadra dei ministri, l’ostracismo di Mattarrella nei confronti di Savona come responsabile del Tesoro. Tutti sappiamo poi come è finita la storia: il professore che rinuncia, il capo dello Stato che nomina Cottarelli premier, Di Maio e Salvini che si scagliano contro il Colle agitando le piazze e chiedendo il ritorno al voto.

Una settimana fa quindi, la situazione politica era ben diversa. E anche le intenzioni di voto degli italiani. La Lega ad esempio rimaneva stabile al 21% (ora secondo un sondaggio Swg sarebbe addirittura sopra il 25%). Il Movimento 5 Stelle invece perdeva lo 0,5% attestandosi al 31,5. Gli unici a guadagnare qualcosa erano Forza Italia e Fratelli d’Italia. Entrambi ottenevano mezzo punto percentuale in più, salendo rispettivamente al 14 e al 4%. Valori simili a quelli presi alle scorse Politiche. A sinistra, con il Pd stabile al 19%, perdevano terreno le formazioni minori insieme a Liberi e Uguali sprofondato al 2%.

Passata una settimana il quadro è cambiato e molto probabilmente sono cambiate anche le preferenze degli italiani. Sarà interessante capire se anche per Piepoli il no di Mattarella al “governo chiamato del cambiamento” si trasformerà in un assist elettorale per Lega e M5S.

Sondaggi elettorali Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 21 maggio. Campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. Interviste complete metodologia C.A.T.I.: 352 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 153 totale complete: 505 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 6.668 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 7.173. Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 505 ± 4.3%. Metodo raccolta delle informazioni: metodologia mista C.A.T.I./C.A.W.I.

