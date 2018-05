Governo ultime notizie: Mattarella richiama M5S-Lega. Conte alla Camera.

Sul governo ultime notizie hanno quasi del clamoroso. Con un possibile dietrofront da parte dei principali protagonisti di questo scenario politico. Da un lato Di Maio che ritira la minaccia di impeachment per ritirare fuori i toni diplomatici; dall’altra Matteo Salvini, che chiede il via al Parlamento per iniziare subito con i lavori. E poi c’è Sergio Mattarella, che vistosi alle strette dopo l’annunciato fallimento anticipato del governo Cottarelli, potrebbe averci ripensato. E quindi Giuseppe Conte, un nome che torna sempre, anche quando è dato per spacciato. Che ieri, più nel dettaglio, è stato visto nei dintorni di Montecitorio. Ma andiamo con ordine.

Governo ultime notizie: Di Maio smorza i toni, Mattarella ci ripensa?

Carlo Cottarelli sale al Colle. Tutti attendono la lista dei ministri, che però non c’è. Mattarella si ritira nel suo studio privato; Cottarelli esce dal Quirinale, tornerà domani mattina. Rimbalza la notizia che mercoledì mattina 30 maggio 2018 rassegnerà le dimissioni. Ma fonti del Quirinale smentiscono. “Deve solo approfondire alcuni nodi sulla lista e gli serve più tempo. Nessuno ha parlato di rinuncia all’incarico”. Però, come fosse un caso, dall’altra parte, quella puramente politica che nei giorni scorsi ha silurato fuoco e fiamme, i toni si smorzano improvvisamente.

Luigi Di Maio afferma che il M5S è pronto a rivedere la propria posizione. “Se abbiamo sbagliato qualcosa lo diciamo; ma ora si rispetti la volontà del popolo perché noi l’Italia la vogliamo salvare”. Quindi si parla di maggioranza, già pronta per far partire il governo. “Basta mezzucci, perché di governi tecnici e istituzionali non ne vogliamo”. E sull’impeachment? Minaccia ritirata. “Salvini non lo vuole fare e ci vuole la maggioranza”.

Anche Matteo Salvini parla di un possibile ritorno. “Io non mollo e noi al governo del Paese ci andiamo. Forse dovremo aspettare un mese o tre, ma ci andremo”. Poi c’è la borsa che crolla, lo spread che sale, e dall’Europa continua il terrorismo delle parole. Cosa che ha spinto anche Giorgia Meloni a dichiarare che, se necessario, Fratelli d’Italia andrà a rafforzare la maggioranza preesistente, nonostante le critiche iniziali.

Governo ultime notizie: Conte visto a Montecitorio

Come se non bastasse, ieri lo scoop di Mentana ha avvalorato l’ipotesi di un ripensamento; di un clamoroso dietrofront. Poco prima delle ore 20, durante la diretta di #maratonaMentana, l’inviato Paolo Celata piantona Giuseppe Conte nella zona di Montecitorio. L’avvocato sorride, ma non risponde a nessuna domanda. Alcune fonti affermano che il nome di Conte gira ancora. E questo arricchisce l’ipotesi che il recupero di un governo Lega-M5S sia qualcosa di più reale piuttosto che semplice fantapolitica.

