Sondaggi elettorali Noto: alleanza Lega-M5S otterrebbe 55% dei voti

Se Lega e Movimento 5 Stelle andassero a braccetto alle prossime elezioni Politiche otterrebbero il 55% dei voti (28% Lega, 27% M5S) con un totale di 437 seggi assegnati alla Camera. A sostenerlo è un sondaggio Noto andato in onda a Cartabianca due giorni fa. Alle altre forze politiche rimarrebbero le briciole. Quel che rimane del centrodestra prenderebbe il 10,3% dei consensi pari a 51 seggi mentre il centrosinistra con il 25% dei voti utili avrebbe in dote 20 seggi. Insieme a Liberi e Uguali (4% con 22 seggi) l’intera opposizione avrebbe a Montecitorio meno della metà dei seggi dell’alleanza giallo verde. Una vera e propria mattanza.

Sondaggi elettorali Noto: flussi di voto in entrata e in uscita di Lega e M5S

Noto ha provato poi a calcolare i flussi di voto in entrata e in uscita di Lega e Movimento 5 Stelle confrontati con il voto del 4 marzo. Se si votasse oggi, la Lega prosciugherebbe il bacino di voti degli alleati di centrodestra. Il 15% dei nuovi elettori arriverebbe infatti da Forza Italia mentre l’8% da Fratelli d’Italia. Il flusso in uscita per il Carroccio sarebbe praticamente inesistente, forte del 97% di elettori che gli garantirebbe di nuovo la fiducia in caso di elezioni.

Diverso è invece il caso del Movimento 5 Stelle. Qui il flusso in uscita è più alto rispetto a quello in entrata. Il 10% degli elettori che il 4 marzo ha votato i pentastellati, darebbe, o molto probabilmente tornerebbe, a dare fiducia al Pd. Una piccola quota, 2%, tradirebbe i grillini per la Lega di Matteo Salvini.

Sondaggi elettorali Noto: nota metodologica

In attesa di diffusione.

