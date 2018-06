Sondaggi elettorali Tecnè: buon momento per la Lega

Se si votasse oggi il centrodestra raccoglierebbe il 42,3% dei voti utili, in rialzo di oltre cinque punti percentuali rispetto alle Politiche del 4 marzo. A sostenerlo è un sondaggio Tecnè realizzato il 29 maggio per Matrix e TgCom24, ovvero prima che Di Maio e Salvini trovassero l’intesa sul governo giallo verde.

Secondo la rilevazione, il Movimento 5 Stelle perde consensi passando dal 32,7% delle elezioni al 31% di oggi. A trainare il centrodestra è invece la Lega data in crescita al 25%. Forza Italia viene sondata al 12,5% (era al 14 il 4 marzo) mentre Fratelli d’Italia scende al 3,5%.

Nel centrosinistra il Partito Democratico fa fatica a rialzarsi (17,3%) e porta giù tutta l’area (20%). Male anche Liberi e Uguali che stampa un netto 3%.

Sondaggi elettorali Tecnè: cala la fiducia in Mattarella

Il caso Savona ha agitato e fatto naufragare il primo tentativo di un governo giallo verde. Secondo il 52% degli intervistati del sondaggio Tecnè, il presidente Mattarella ha fatto male a non nominare ministro all’Economia il professor Savona. Decisione che gli ha fatto perdere qualche punto di gradimento tra la popolazione (dal 60 al 54%). Nel complesso però, il 59% dei cittadini giudica positivamente l’operato del capo dello Stato in questa fase politica. Non è un caso infatti che la richiesta di impeachment nei suoi confronti da parte dei Cinque Stelle (poi ritirata) sia stata bocciata nettamente dalla maggioranza degli italiani (72%) e degli elettori pentastellati (66%).

Sondaggi elettorali Tecnè: Lega, che fare?

Con la nascita del governo Conte le percentuali di nuove elezioni in estate o in autunno sono state quasi azzerate ma sono in molti a scommettere sulla breve durata dell’esecutivo giallo verde. Tecnè ha chiesto ai cittadini cosa dovrebbe fare la Lega in caso di un ritorno alle urne. Per il 48% il Carroccio farebbe bene a rimanere nel centrodestra mentre per il 32% dovrebbe addirittura andare da sola. Solo il 17% scommette in un’alleanza con il Movimento Cinque Stelle.

Sondaggi elettorali Tecnè: italiani pessimisti sul futuro

Infine una panoramica sulla situazione economica dell’Italia con un occhio anche all’Euro. Secondo Tecnè, aumentano i contrari ad un’uscita dell’Italia dalla moneta unica (sono il 61%, il 18 maggio erano il 55%). Per quanto riguarda le previsioni economiche, aumentano i pessimisti (dal 21 al 28%) e diminuiscono fortemente gli ottimisti (dal 20 al 9%). Non un buon segnale.

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica. Estensione territoriale: intero territorio nazionale. Numerosità del campione: 806 casi [totale contatti 3.384 (100,0%)– rispondenti 806 (23,8%)– rifiuti/sostituzioni 2.578 (76,2%]. Metodo di rilevazione: CATI-CAMI

Margine di errore: +/- 3,5% (sui risultati a livello dell’intero campione). Data di effettuazione delle interviste: 29 maggio 2018. Committente: RTI. Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè S.r.l.

