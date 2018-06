Sondaggi politici Ipsos: cala la fiducia nell’Unione Europea

L’indice di fiducia degli italiani nell’Unione Europea non è mai stato così basso. Se nel 2011, in piena crisi economica, il 70% dei cittadini credeva nelle istituzioni europee, ora questa quota si è dimezzata scendendo al 38%. Un calo vistoso si è avuto negli ultimi tre anni che sono coincisi anche con l’inizio della crisi migratoria. Un’emergenza che Bruxelles non ha saputo affrontare e che ha tirato la volata delle formazioni populiste, tra cui la Lega di Salvini.

Eppure, nonostante il vistoso calo di fiducia, il 55% degli italiani afferma che davanti ad un referendum sulla permanenza nell’Ue, voterebbe per restare. A sostenerlo è un sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera secondo cui la percentuale di favorevoli all’Europa è aumentata rispetto a febbraio di quest’anno (49%).

Così come è aumentata la percentuale di favorevoli alla moneta unica. Erano il 41% tre mesi fa, sono il 49% oggi. Con dei distinguo importanti che impattano anche sulla neo maggioranza di governo. Tra gli elettori della Lega infatti, chi vuole uscire dall’euro è la maggioranza (51%), tra i pentastellati, invece, solo il 40% preme per uscire (39% è la quota di chi vuol rimanere mentre il 21% si astiene). I partiti più filo europei sono, come era facile immaginare, Pd e Forza Italia.

Insomma, al netto degli attacchi vigorosi sferrati dai contraenti di governo contro le istituzioni europee, gli italiani continuano a rimanere filo comunitari. Ma il calo di fiducia rappresenta un punto critico importante che solo l’Europa, insieme all’Italia e agli altri Paesi, può invertire.

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Ipsos presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del Comune di residenza. Sono state realizzate 1002 interviste (su 5201 contatti) condotte mediante mixed mode CATI/CAWI/CAMI il 30 e 31 maggio 2018.

