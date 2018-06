Sondaggi politici Noto: per 72% italiani Conte dipenderà da Salvini e Di Maio

Il premier Conte? Avrà pochissima autonomia decisionale e sarà alle dipendenze di Di Maio e Salvini. Ne è convinto il 72% degli intervistati interrogati sull’argomento dall’istituto Noto che ha mandato in onda i risultati del sondaggio durante la puntata di martedì di Cartabianca.

Noto ha chiesto di dare un parere anche sul nuovo governo che ieri ha incassato la fiducia al Senato. In questo caso gli italiani si mostrano divisi: il 40% ne dà un giudizio positivo, il 36 uno negativo mentre il 24% si astiene.

Altro dato indicativo che sottolinea la subalternità di Conte alle decisioni di Di Maio e Salvini, è l’indice di fiducia nei suoi confronti e nel governo da lui diretto. Il presidente del Consiglio ottiene un gradimento pari a quello del capo dei Cinque Stelle Luigi Di Maio (40%) ma inferiore a quello del leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini (44%) e del governo stesso (43%). Anche tra gli elettori di Carroccio e M5S il neo premier riceve un gradimento inferiore ai due leader.

Andiamo ora sulla parte operativa. Quali sono le misure che il governo giallo verde realizzerà tra le tante enunciate ieri? Il 51% degli intervistati dà per certa la riforma del lavoro con la cancellazione del Jobs Act renziano. Sulle altre promesse gli italiani sono cauti. L’espulsione di tutti i clandestini si concretizzerà solo per il 37% degli italiani mentre flat tax e superamento della riforma Fornero vengono considerate “realizzabili” dal 34% degli interpellati. Ancora più bassa la quota di chi crede che il reddito di cittadinanza da promessa si trasformerà in legge (28%). Anche tra gli stessi pentastellati questa misura viene considerata la meno probabile (33%). Sarà ora compito del neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio smentire tutti.

Sondaggi politici Noto: nota metodologica

