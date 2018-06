Governo ultime notizie: sottosegretari e viceministri, gli aggiornamenti.

Le ultime notizie sul Governo riportano l’attesa per la nomina dei sottosegretari e dei viceministri del nuovo esecutivo Lega-M5S. Parlando strettamente di numeri, si parla di 43 nomine in totale; la cui maggioranza (20 sottosegretari e 5 viceministri) va ai 5 Stelle, mentre le restanti 18 figure (15 sottosegretari e 3 viceministri) appartengono alla Lega. Tuttavia si registra una situazione di stallo sulle nomine e da fonti delle due forze politiche la voce comune è che le trattative siano ancora lontane dall’essere concluse. Questo fa pensare a uno slittamento importante delle nomine, che di certo si verificheranno dopo che il governo Conte otterrà la fiducia alla Camera, oggi mercoledì 6 giugno 2018.

Ma l’agenda del neopremier è già fitta, visto che giovedì 7 giugno volerà alla volta della Canada per presenziare al G7. Questo significa che gli ultimi aggiornamenti relativi alle nomine dei sottosegretari e viceministri del nuovo governo parlano di un probabilissimo rinvio alla prossima settimana.

Governo ultime notizie: sottosegretari e viceministri, i nomi che circolano

Il ritardo non vieta comunque di valutare i nomi più probabili fino a questo momento. Ovvero quelli che circolano con maggiore insistenza lungo i corridoi del nuovo Parlamento. A cominciare dall’ormai noto Vito Crimi che potrebbe andare ai servizi segreti, qualora vincesse il ballottaggio con l’emergente Giancarlo Giorgetti. Laura Castelli all’Economia in qualità di viceministro, mentre Nicola Molteni (Lega) affiancherebbe Salvini al Ministero degli Interni. Ma Molteni potrebbe essere anche il capogruppo per la Lega al Senato, mentre si affaccia anche la candidatura alla presidenza della Commissione Giustizia.

Per il ministero dell’Economia si fanno i nomi del leghista Massimo Garavaglia e dell’economista Alberto Bagnai. Mentre al Mise spunta il nome di Stefano Buffagni, cosiddetto “uomo ombra di Luigi Di Maio”; ma salgono le quotazioni del leghista Armando Siri, senza dimenticare Vito Cozzoli, che farebbe più rumore per la sua amicizia con Maria Elena Boschi, come già avvenuto per il premier Giuseppe Conte. Emanuela Del Re (M5S) punta al sottosegretariato agli Esteri, mentre alla Commissione Esteri della Camera potrebbe andare Manlio Di Stefano. Passando alla Giustizia i nomi che circolano sono quelli dei pubblici ministeri Piercarlo Davigo e Nino Di Matteo.

Governo ultime notizie: sottosegretari e viceministri, indiscrezioni

Alla commissione Bilancio della Camera spunta un altro ballottaggio tra 5 Stelle, rappresentati da Federico D’Incà e Lega, rappresentata da Castelli e Borghi. In Senato invece il nome più probabile è quello di Alberto Bagnai. Come portavoce del premier Conte sale di quota il nome di Rocco Casalino, già responsabile della comunicazione M5S. All’Antimafia dovrebbe spuntarla Nicola Morra sull’altro pentastellato Michele Giarrusso, anche se non è detta l’ultima parola.

Incertezza sulla delega alle Telecomunicazioni, che il M5S vorrebbe per sé, anche se alla fine potrebbe spuntarla la Lega con Armando Siri o Alessandro Morelli. In questo caso la delega all’editoria potrebbe andare al pentastellato Primo De Nicola. Per i Trasporti circola con più insistenza il nome di Edoardo Rixi (Lega) a ricoprire il ruolo di vice ministro.

Governo ultime notizie: le nomine dell’opposizione

C’è attesa anche di conoscere le nomine dell’opposizione Alla Vigilanza Rai si fa il nome di Maurizio Gasparri, ma anche quello di Paolo Romani. Mentre alla Commissione Antimafia potrebbe andare Franco Mirabelli (PD). Al Copasir il nome più quotato è quello di Giuseppe Guerini (PD).

