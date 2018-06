Sondaggi politici Demopolis: il premier Conte promosso per il suo discorso al Senato

Il professor Conte può dirsi soddisfatto del suo debutto in aula. Secondo un sondaggio condotto dall’istituto Demopolis, il 46% degli italiani vede positivamente Conte nel ruolo di presidente del Consiglio. Il 29% invece è del parere opposto mentre il 25% ritiene che sia troppo presto per esprimere un giudizio. Quel che è certo è che il Professore ha ottenuto una grandissima notorietà grazie alla “promozione” a premier. Se infatti il 21 maggio, giorno in cui si è fatto la prima volta il suo nome, solo il 3% degli italiani lo conosceva, ora passate tre settimane e scandagliato a fondo il suo curriculum, la sua notorietà è salita all’81%.

Sondaggi politici Demopolis: il discorso di Conte al Senato, cosa è piaciuto agli italiani

“Del primo intervento di Conte al Senato alcuni passaggi sono stati particolarmente apprezzati dall’opinione pubblica: il 68% degli italiani – afferma il direttore di Demopolis Pietro Vento – rileva l’impegno del nuovo Premier a mettere l’ascolto dei cittadini al centro dell’azione di Governo. 6 intervistati su 10 condividono il progetto di puntare su misure di crescita e non più sull’austerità per provare a ridurre il debito”.

Dei punti programmatici citati dal premier Conte durante il suo intervento al Senato, Demopolis ha chiesto agli italiani quali sono prioritari secondo il loro punto di vista.

In cima con il 71% c’è l’istituzione di un salario minimo orario; al secondo posto con il 64% c’è la stretta al business dell’immigrazione, al terzo con il 60% vengono richieste pensioni dignitose (minimo 780 euro). Poi al 47% si trova il reddito di cittadinanza mentre la Flat tax è ultima con il 42%.

Demopolis ha chiesto un parere anche su due punti non citati da Conte nel suo discorso a Palazzo Madama: blocco dell’aumento dell’Iva e superamento della legge Fornero. Sul primo punto il 90% degli intervistati si è detto d’accordo mentre sul secondo il 67% si dice favorevole.

Infine alla domanda sulla possibile durata del governo giallo verde, il 40% vede un arco temporale da uno a tre anni, per il 25% potrebbe arrivare addirittura a fine legislatura mentre solo una sparuta minoranza (9%) scommette su un solo anno di vita.





Sondaggi politici Demopolis: nota metodologica

L’indagine è stata condotta dal 5 al 6 giugno 2018 dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per il programma Otto e Mezzo (LA7) su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.

