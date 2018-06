Ultime notizie governo: chi è Mattia Mor, deputato ex Grande Fratello e UeD.

Dal Grande Fratello al Palazzo del Potere. Rocco Casalino non è l’unico gieffino ad aver tentato (e riuscito) nella carriera politica. Anche nelle file del PD c’è un nome che è stato visto spesso in televisione. Quello di Mattia Mor, partecipante alla X edizione del Grande Fratello nel 2009, dove è stato “recluso” per sole 3 settimane. Ma il curriculum televisivo di Mor non finisce qui: era infatti uno dei Boys di Simona Ventura a Quelli che il Calcio; e ha partecipato anche a Uomini e Donne, in qualità di tronista. Infine è stato attore per diversi film. Imprenditore, nel 2008 si avvicina alla scena politica e nel 2018 diventa deputato del Partito Democratico. Ma andiamo a conoscere più da vicino Mattia Mor.

Ultime notizie governo: Mattia Mor, ecco chi è il deputato PD

Mattia Mor nasce a Genova il 1° giugno del 1981. A 19 anni si trasferisce a Milano, dove si laurea in Economia presso l’Università Bocconi di Milano. Nel 2006 tenta l’avventura televisiva diventando uno dei Boys di Simona Ventura in Quelli che il Calcio. Un anno più tardi, dopo aver lavorato a Singapore, tenta l’avventura imprenditoriale fondando il marchio di t-shirt, Blomor, un brand che arrivò a fatture fino a 5 milioni di euro, ma che poi, anche per causa della crisi economica, è fallito. Le sue esperienze televisive proseguono all’insegna del glamour, visto che Mor è stato uno dei tronisti per Uomini e Donne. Quindi la partecipazione trisettimanale alla decima edizione del Grande Fratello nel 2009.

All’esperienza lavorativa (prima con un posto fisso alla Bain & co. fino al 2007, poi con il suo brand di abbigliamento), affianca l’entrata in scena nella politica. Che inizia nel 2008, ma si consolida nel 2011 e nel 2012, dove partecipa come oratore alla Leopolda. 2 anni più tardi diventa responsabile del Forum Innovazione della direzione del PD Lombardia. Quindi nel 2018 si candida con lo stesso partito per la Camera dei Deputati al collegio uninominale Milano 3, vincendo con il 40,1% dei voti, e battendo di sole 2,6 lunghezze percentuali il rivale di centrodestra, Alessandro Morelli.

Ultime notizie governo: Mattia Mor e il caso #HoSceltoMilano

Mattia Mor sta facendo discutere anche per la campagna #HoSceltoMilano che, secondo i suoi sostenitori, gli sarebbe valsa la candidatura a deputato della Camera per il PD. Le accuse rivoltegli da personaggi come Facchinetti e Linus consistono nel fatto che Mor non avrebbe rivelato loro i suoi veri intenti per la candidatura. Pertanto i personaggi che hanno sostenuto la sua campagna sarebbero stati presi alla sprovvista quando hanno capito che il successo di Mor alle ultime elezioni era dipeso anche da quella campagna.

“Abbiamo messo la nostra faccia perché credevamo di fare un omaggio a Milano”, scrive Il Fatto Quotidiano riprendendo le parole dei suoi (ormai ex) sostenitori. “Invece abbiamo fatto campagna per Mattia Mor, che ci ha usati per essere candidato da Matteo Renzi nel PD”. L’elenco dei personaggi noti che hanno aderito all’iniziativa ammonterebbe a circa 130. Alcuni di questi, dopo aver visto il suo ingresso a Montecitorio, hanno accusato Mor di averli usati a fini politici.

La campagna #HoSceltoMilano è stata autofinanziata e ha permesso di occupare diversi spazi a Milano la scorsa estate con un manifesto dedicato all’hashtag che era anche uno slogan. Per molti sembrava un’iniziativa per arrestare il declino del capoluogo lombardo. “Alcuni, come il sindaco Sala o l’architetto Stefano Boeri, sono solo ‘scocciati’. Altri infuriati, come Francesco Facchinetti, che non ha proprio simpatie per il PD”. Insomma, una grana (a livello di popolarità, presumibilmente) per l’imprenditore/attore/personaggio televisivo e oggi politico esponente del PD.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM