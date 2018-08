Calciomercato 2018: la Roma non molla N’Zonzi. Spuntano due nuove pretendenti

Nonostante i vari rifiuti del Siviglia, la Roma continua a non mollare Steven N’Zonzi.

I giallorossi restano fermamente convinti che il centrocampista francese neo campione del mondo con i bleus sia il perno che manca ad Eusebio di Francesco per completare il reparto.

Per questo motivo la trattativa con gli andalusi prosegue, alla ricerca di un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Parti che nelle ultime ore si sono avvicinate ulteriormente grazie al lavoro di Monchi.

Ora infatti tra domanda ed offerta la distanza è di soli 5 milioni di euro e può essere facilmente limata per arrivare a chiudere la trattativa entro venerdì sera, giorno di chiusura del mercato italiano.

Calciomercato 2018: l’ultima offerta della Roma per N’Zonzi e le nuove pretendenti

Detto che il Siviglia con ogni probabilità si libererà del giocatore che non rientra nei piani di Machin e ieri è stato lasciato addirittura in tribuna nella sfida di Supercoppa persa 2-1 contro il Barcellona a Tangeri, aggiungiamo che sono spuntate altre due pretendenti per lui.

Ma procediamo con ordine.

L’ultima offerta della Roma si attesta a 25 milioni di euro, lontana come detto di poco rispetto ai 30 richiesti dai nervionenses.

C’è ottimismo per la chiusura dell’affare, ma tuttavia ci sono altre due squadre sulle tracce del classe ’88.

Parliamo di Monaco e Paris Saint Germain, entrambe alla caccia di un profilo come quello del sevillista e che potrebbero mettere il bastone tra le ruote ai giallorossi per provare a riportare il ragazzo nella sua Francia.

Monchi prosegue instancabilmente il suo lavoro, la Roma e N’Zonzi si avvicinano. Con un occhio di riguardo alle francesi…

