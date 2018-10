Sondaggi elettorali SWG, il Movimento 5 Stelle cresce e si avvicina alla Lega

Buone notizie per il Movimento 5 Stelle negli ultimi sondaggi elettorali di SWG per il TgLa7 di Enrico Mentana.

È l’unica forza a crescere in modo netto, e considerando la sostanziale stabilità della Lega, quello che si verifica è un avvicinamento tra i due partiti di maggioranza, con quello di Salvini che vede diminuire il proprio vantaggio all’errore statistico.

Probabilmente ha un ruolo in ciò l’esposizione mediatica dei temi economici legati alla manovra economica, che vedono più protagonisti i grillini.

In ripresa il Pd che tuttavia rimane al di sotto del livello già molto deludente raggiunto a marzo.

Ancora in discesa Forza Italia.

Ma vediamo i numeri del sondaggio effettuato su un campione di 1500 persone con metodo Cati-Cawi-Cami

Sondaggi elettorali SWG, +1% per il M5S

La Lega perde un decimo di punto. Sostanzialmente è stabile, al 30,4%, rimane in testa, ma il Movimento 5 Stelle crescendo di un punto intero al 29,1% quasi dimezza la distanza, che è ora del 1,3%, contro il 2,4% di una settimana fa.

Nel complesso la maggioranza si rafforza, guadagnando il 0,9%, e raggiunge il 59,5%.

All’opposizione si registra l’aumento del 0,4% del Pd, che va al 17,5%. Si tratta tuttavia di un valore inferiore di più di un punto a quello del 4 marzo.

Della stessa percentuale cala invece Forza Italia, cui già da prima SWG attribuiva meno degli altri istituti.

Ora la stima solo al 7,4%. Il 4 marzo prese il 14%.

Giù del 0,4% anche Fratelli d’Italia, che cala al 3,7%.

Così nel complesso il centrodestra può contare su un 41,5% del consenso, dello 0,9% inferiore a 7 giorni fa.

Tra i partiti minori bene +Europa, al 2,7%, in leggerissima crescita sulla scorsa settimana, allo stesso livello di Liberi e Uguali, che però perde due decimi.

Allo stesso tempo giù di due decimi anche Potere al Popolo al 2,3% e le forze sotto l’1% al 4%

Calano di mezzo punto gli astenuti al 34,3%.