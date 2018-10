Sondaggi elettorali Noto: prima crisi per Lega e M5S

Sondaggi elettorali Noto: prima crisi per Lega e M5S

La manina e la bocciatura della manovra da parte di Bruxelles mettono in crisi il governo giallo verde il cui consenso scende per la prima volta sotto il 60%. A sostenerlo è l’ultimo sondaggio Noto per Cartabianca.

E’ il Movimento 5 Stelle a perdere più consensi rispetto alla settimana scorsa. I pentastellati pagano il caso “manina” e lasciano sul terreno 2,5 punti percentuali calando al 26%.

Il Carroccio non è da meno. I diverbi con l’alleato sulla pace fiscale hanno offuscato la vittoria del partito in Trentino e l’ottimo risultato a Bolzano. Il partito di Salvini perde un punto percentuale e cala al 31%.

A beneficiare della prima crisi giallo verde sono soprattutto Forza Italia e Partito Democratico. Gli azzurri di Berlusconi sono gli unici nel centrodestra a guadagnare qualcosa (+1 al 9%) mentre Fratelli d’Italia rimane stabile al 4%.

Fa meglio il Partito Democratico che stampa un +1,5 e sale al 17%. Più Europa con Bonino e altri partiti di centrosinistra rimangono inchiodati rispettivamente al 2 e allo 0,5%. A sinistra del Pd va segnalata la buona prova di Potere al Popolo che cresce dello 0,7 al 2%. Fermo al 3,3% Liberi e Uguali.

Sondaggi elettorali Noto: manovra, italiani proeccupati

Sulla manovra gli italiani mostrano tutta la loro preoccupazione. Per il 64% lo scontro con l’Europa, soprattutto dopo che la bozza di legge di bilancio è stata bocciata, può penalizzare l’Italia.

L’uscita dall’euro trova favorevole solo una minoranza di intervistati (23%). La maggioranza (64%) non vuole abbandonare la moneta unica. Affermazione quest’ultima che trova d’accordo entrambi i vicepremier Salvini e Di Maio.

Sondaggi elettorali Noto: nota metodologica

