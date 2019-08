Dove vedere Napoli-Barcellona: amichevole in diretta streaming o tv

È ancora calcio d’estate, quindi influenzato da rose incomplete e giocatori stremati da una faticosa preparazione atletica, ma nonostante ciò Napoli-Barcellona promette di essere una sfida emozionante.

Napoli-Barcellona: dove vedere la partita?

Il Napoli targato Ancelotti sbarca a Miami per due match contro il Barcellona valide per la prima edizione del torneo “La Liga-Serie A”. La partita di andata sarà trasmessa da Sky Sport e per la precisione dal canale Sky Calcio 1: appuntamento all’1 e 30 dell’8 agosto (in Florida saranno le 19 del 7 agosto). Naturalmente, per gli abbonati, sarà possibile assistere al match anche in streaming grazie alla piattaforma Sky Go. Appuntamento con il ritorno fissato a sabato 10 agosto, ore 23.

Probabili formazioni

Il Napoli scenderà sul campo dell’Hard Rock stadium con un 4-2-3-1 che vedrà, oltre a Meret tra i pali, una linea difensiva composta da Manolas e Maksimovic, al centro, Di Lorenzo e Ghoulam sulle fasce. In mediana spazio per Fabian Ruiz e Elmas, poi il tridente Callejon-Mertens-Insigne a supporto dell’unico riferimento avanzato Milik. In pratica, al netto del calciomercato – si parla dell’arrivo di James Rodriguez, Icardi e Lozano – e di cambi dell’ultimo minuto (in ballo anche Zielinski, Verdi, Gaetano e Younes), si tratta del Napoli titolari ad eccezione del non ancora rientrato Koulibaly.

Stessa cosa non si può dire per i blaugrana a cui mancherà il giocatore più rappresentativo, cioè Leo Messi, bloccato da un infortunio al polpaccio rimediato al primo allenamento con i catalani al ritorno dalla Coppa America. Detto ciò, il Barcellona di Valverde si presenta con un comunque fortissimo 4-3-3: in porta c’è Neto, davanti a lui ci dovrebbero essere Semedo, Piqué, Umtiti e Jordi Alba, in mezzo al campo Puig, De Jong e Rakitic, in avanti Griezmann, Suarez e Dembelé.

