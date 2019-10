Legge di bilancio 2020: decreto fisco e tasse, cosa contiene. Le novità

Durante il prossimo Consiglio dei ministri, previsto per martedì 15 ottobre 2019, dovrebbe essere approvato il disegno di legge che costituirà la base della prossima Legge di Bilancio.

Legge di bilancio: quanto vale la prossima manovra?

Alla fine, la Legge di Bilancio per il 2020 dovrebbe valere tra i 29 e i 30 miliardi. Di questi più o meno 14 saranno reperiti grazie all’innalzamento al 2,2% del rapporto deficit/Pil per l’anno prossimo, altri 2 miliardi provengono da spending review, circa 1,8 dal taglio delle agevolazioni fiscali più dannose dal punto di vista ambientale, infine, 7 miliardi dovrebbero arrivare secondo le previsioni dell’esecutivo dal contrasto all’evasione fiscale. Detto ciò, la maggior parte delle risorse stanziate, ben 23 miliardi, avranno come unico obiettivo quello di non far scattare le clausole di salvaguardia, quindi, evitare l’aumento dell’Iva; il resto servirà a sostenere le spese indifferibili e a finanziare le nuove misure che il secondo governo Conte intende varare.

Quali misure conterrà la finanziaria?

Dunque, le attuali aliquote Iva non aumenteranno, tuttavia, è possibile che vengano rimodulate: le ipotesi al vaglio del Mef riguardano l’accorpamento delle due aliquote agevolate del 4% e del 10% o l’applicazione di un’aliquota maggiore ad alcuni beni di consumo non indispensabili. Inoltre, si sa che non comparirà in Legge di Bilancio l’estensione della Flat Tax al 15% per le Partite Iva con ricavi e compensi compresi tra 65mila e 100mila euro. Dovrebbe esserci, invece, la fusione tra Imu e Tasi: nascerà una nuova imposta sulla casa con aliquota base posta a 0,86 per mille (percentuale ottenuta sommando lo 0,76% dell’Imu e lo 0,1% della Tasi).

Sempre nel capitolo imposte troverà spazio la Digital Tax per i grandi colossi del web e farà il suo esordio una tassa sulla plastica per gli importatori e i produttori di imballaggi, d’altro canto, da sottolineare che i “piccoli” contribuenti potranno contare ancora sui bonus fiscali per le ristrutturazioni edilizie e le riqualificazioni energetiche. Intanto, cresce l’attesa per quanto riguarda le nuove misure di contrasto all’evasione fiscale – il cashback per gli acquisti effettuati con moneta elettronica, per esempio, la lotteria degli scontrini, l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari – e il taglio del cuneo fiscale. Grazie a quest’ultimo i lavoratori dipendenti italiani dovrebbero trovarsi fino a 40 euro netti in più in busta paga ogni mese. Relativamente alle pensioni, saranno prorogate fino al 31 dicembre 2020 Opzione Donna e Ape sociale.