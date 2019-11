Elezioni Spagna 2019: risultati, exit poll e affluenza in diretta – LIVE

Oggi, domenica 10 novembre 2019, la Spagna torna alle urne per rinnovare il Parlamento. Si vota in Spagna per le elezioni politiche per la quarta volta in quattro anni.

12.15 Facciamo il punto della situazione prima dei primi dati sull’affluenza: dopo l’unico dibattito elettorale tra i candidati delle cinque principali forze politiche, i vincitori sembrano esser stati Pablo Iglesias (UP) e Santiago Abascal (Vox). Il primo è stato valutato come il vincitore del dibattito dalla gran parte degli analisti e dei sondaggi. I maggiori benefici elettorali, però, andrebbero alla formazione ultranazionalista guidata da Abascal. Vox potrebbe aver convinto, in extremis, tanti votanti di Ciudadanos a dirigere lo sguardo verso destra. Secondo molti istituti, Vox è attualmente la terza forza politica in Spagna. Il gran pregiudicato dal dibattito elettorale e, in generale, da questi mesi di stallo, risulta essere Albert Rivera e il suo partito liberale, Ciudadanos. Gli “arancioni” (naranjas) vedrebbero un tracollo dei consensi, a causa dell’eccessivo stiramento ideologico (con ammiccamenti continui sia a sinistra che a destra).

12.00 Tra mezz’ora verranno diffusi i dati dell’affluenza (ore 12:00). La maggior parte dei sondaggi concordano nel riportare un calo dell’affluenza, legato in particolar modo alla disillusione generata – all’interno dell’area progressista – dal mancato accordo tra UP e PSOE.

11.45 Su twitter entrano immediatamente in trending topic gli hashtag #eleccionesgenerales10N (al primo posto), seguito da #Votaporfavor e #UnidasPodemos10N. Quest’ultimo è l’hashtag lanciato per la campagna di Unidas Podemos. UP e Vox sono i partiti che negli ultimi tempi sono riusciti a generare più movimento e dibattito in rete, mentre il PSOE e, in particolare, il PP, stentano a decollare sui social network.

11.40 Come annunciato dal centro elettorale, le operazioni di voto sono cominciate senza alcun problema in tutto il territorio iberico (isole Canarie incluse). Si attendono notizie dalla Catalogna: dalla sentenza del proces (che ha portato alla conferma della reclusione per alcuni dei principali leader dell’indipendentismo), il movimento separatista si è riversato per le strade della Regione. Gli scontri – particolarmente duri – hanno riportato la questione catalana al centro dell’attenzione mediatica e politica.

Elezioni Spagna: le ultime solo ad aprile

Le ultime elezioni Politiche in Spagna si sono tenute solo pochi mesi fa, precisamente il 28 aprile 2019. In quell’occasione, come primo partito del paese si è imposto il Partito Socialista (PSOE) guidato da Pedro Sánchez. Tuttavia, l’impossibilità di formare una maggioranza in Parlamento, visto il fallimento del dialogo tra lo stesso PSOE e Unidas Podemos (coalizione di forze di sinistra capitanata da Pablo Iglesias) ha portato ad indire una nuova tornata elettorale. E, come detto, si tratta della quarta volta negli ultimi quattro anni. Le maggiori criticità nei negoziati tra le due formazioni sono emerse a proposito, non tanto del programma dell’esecutivo, ma sulla distribuzione degli incarichi governativi e, più precisamente, sulle competenze. Secondo la proposta del Partito Socialista, circa l’80% del budget sarebbe stato controllato dai ministri in quota PSOE. Inoltre, i ministeri offerti a Unidas Podemos (Casa, Educazione, Sanità) avrebbero avuto competenze limitate (in quanto trasferite, in gran parte, alle Comunità Autonome).

Verso una nuova situazione di stallo?

Secondo gli ultimi sondaggi, alle elezioni di domenica 10 novembre 2019 dovrebbe affermarsi ancora una volta in testa ai partiti il PSOE. I socialisti potrebbero superare di poco il 27%, in calo di circa mezzo punto di percentuale rispetto al voto dello scorso aprile.

Dietro il Partito Popolare (PP) che, in crescita di quasi quattro punti dall’ultima tornata (la peggiore della storia), sembra destinato a sfiorare il 21%. Unidas Podemos dovrebbe attestarsi tra il 12 e il 13%. Risultato simile a quello che potrebbe arrivare per il partito sovranista Vox (13,5%). Ciudadanos è dato al 9% (in calo di quasi 7 punti, dovuto principalmente all’avanzata di Vox). L’esordiente formazione di centrosinistra Más País dovrebbe raggiungere il 3,5%. Quest’ultima nasce da una costola di Podemos: l’ex numero 2 di Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, e l’ex sindaca di Madrid (Manuela Carmena) hanno deciso di creare la propria sigla.

Una scissione che era nell’aria già da tempo ma che si è concretizzata solo in prossimità delle ultime elezioni comunali e regionali. Agli inizi del 2019, nell’anniversario della formazione di Podemos, Errejón ha dato l’annuncio che ha portato alla prima scissione nella storia del partito di Iglesias.

Considerando che per avere la maggioranza bisogna raggiungere quota 176 seggi, la Spagna sembra destinata a ritrovarsi ancora impantanata in un nuovo stallo politico. Ma bisognerà fare i conti con i risultati definitivi. Le urne saranno aperte dalle ore 9,00 alle ore 20,00. Stando alle intenzioni di voto ed alle attese sulla base dei sondaggi, infatti, l’unica alleanza di governo possibile sarebbe quella tra PSOE e Unidas Podemos. Tuttavia, Sánchez chiede reiteratamente di governare da solo, anche grazie all’astensione di Ciudadanos (liberali) e Partido Popular (conservatori).

