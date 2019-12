Condividi su

All Together Now: ospiti e anticipazioni terza puntata stasera 19 dicembre

Allegria, grandi risate e buonumore, queste le caratteristiche principali di All Together Now. Lo spassoso programma d’intrattenimento, in onda oggi 19 dicembre 2019 dalle 21.20 su Canale 5, approda al suo terzo appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente.

Come di consueto sarà Michelle Hunziker assieme a J – Ax, capitano della giuria, a presentare gli agguerriti concorrenti pronti a dimostrare il proprio talento canoro esibendosi al cospetto del muro umano composto da ben cento volti noti appartenenti allo scintillante mondo della musica e dello spettacolo. Ma cos’ha in serbo per noi All Together Now?

La settimana scorsa, grazie alle loro incredibili performance, hanno conquistato un posto direttamente in finale Rosetta Falzone, Arianna Cleri e Lorishen Umali. Tra poche ore si riaccenderanno le luci dello spassoso talent e nuovi motivati concorrenti, scelti dal direttore artistico e regista del programma Roberto Cenci, interpreteranno un brano da loro scelto con la speranza di stupire la giuria del muro umano. Di quest’ultimo fanno parte personaggi famosi ed esperti di musica tra i quali ricordiamo: Forlenzo Massarone, Manuel Meli, Gigi Miseferi, Davide Misiano, Marcello Morini, Silvia Mezzanotte, Cizco, Antonella Lo Coco, Fernando Proce, Surry, Mietta, Alessandra Buzzi, Marco Ligabue, Ginta e Giancarlo Genise. Coloro che apprezzeranno l’esibizione e vorranno votarla dovranno alzarsi in piedi e partecipare all’happening cantando insieme al candidato.

Anche questa volta poi giungeranno in studio ospiti speciali che con la propria simpatia e bravura arricchiranno ulteriormente il game show. Oggi saliranno sul palco di All Together Now Anna Tatangelo, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Infine è possibile seguire lo spettacolo in streaming su Mediaset Play e sulla stessa piattaforma sono presenti anche contenuti speciali e video inediti del programma. Tutto questo e molto altro su Canale 5 dalle 21.20.

