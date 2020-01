Condividi su

Pensioni ultime notizie: chiesto aumento e ricalcolo assegni

Sulle pensioni ultime notizie riguardano le richieste al governo da parte di sindacati e opposizione di un aumento e un ricalcolo degli assegni previdenziali. Le pensioni sono sempre al centro della discussione politica, dopo che l’ultima Manovra non ha toccato l’argomento, ora l’obiettivo è puntare a una riforma delle pensioni generale che superi le rigidità della Legge Fornero e gli ostacoli di Quota 100, ma che punti soprattutto a non trattare più i pensionati di oggi come un bancomat dello Stato e a considerare i pensionati di domani (i lavoratori di oggi) che saranno penalizzati da assegni molto bassi.

Pensioni ultime notizie: rivalutazione, parla Annamaria Furlan (Cisl)

Intervistata da Avvenire, la segretaria generale Cisl Annamaria Furlan pone al centro dell’attenzione del governo Conte la rivalutazione delle pensioni, che dovrebbe essere tra i temi centrali della prossima riforma fiscale che si avvierà (almeno tramite discussioni e confronti) subito dopo le elezioni regionali. “Per i pensionati il governo deve sbloccare subito la rivalutazione delle pensioni. Per gli incapienti rimasti fuori da questo primo intervento sul cuneo, abbiamo preteso al tavolo del Governo l’impegno che nella riforma fiscale questa sarà una delle priorità da affrontare insieme”. Il cuneo fiscale, spiega la Furlan, rappresenta solo il primo step di una riforma fiscale complessiva finalizzata “a salvaguardare le progressività del sistema e ridurre in maniera seria le tasse a chi oggi contribuisce all’erario per l’80% delle entrate, ovvero lavoratori e tantissimi pensionati che aspettano da tempo una risposta alle loro legittime richieste”.

Pensioni ultime notizie: le richieste di Forza Italia al governo

Anche da parte di Forza Italia arrivano richieste al governo per i pensionati. In occasione del convegno di FI a Sassuolo in vista delle Regionali, si è formulata una proposta di una riforma delle pensioni liberale, dove risulta necessario restituire “almeno una parte del maltolto” tramite il riconoscimento di una “somma una tantum”, esentasse e ripartita in 5 rate annuali a partire dal dicembre del 2020. Inoltre, bisognerà “ricalcolare gli assegni pensionistici futuri all’insegna dei principi affermati dalla Corte costituzionale con applicazione della rivalutazione che sarebbe spettata”. Come riferisce LaPressa.it, altro tema centrale della discussione è stato quella della perequazione, il cui blocco, imposto dalla Legge Fornero, era stato bocciato dalla Corte Costituzionale nel 2015. “Il Governo avrebbe dovuto restituire a oltre 5 milioni di pensionati 17 miliardi di euro”, ricordano gli esponenti di Forza Italia, ma alla fine il governo Renzi ne ha restituiti solo 2 e “all’appello mancano ancora 15 miliardi”.

