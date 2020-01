Condividi su

Elettra Lamborghini, nuovo album: quando esce e anticipazioni

Il nuovo album di Elettra Lamborghini, Twerking Queen (el resto es nada), in uscita a San Valentino, è in realtà una nuova versione del suo quasi omonimo Twerking Queen. Previste nuove canzoni, tra le quali il brano sanremese Musica (e il resto scompare).

Sei canzoni in più sul nuovo album

Elettra Lamborghini in occasione della sua partecipazione al 70° Festival di Sanremo sta per pubblicare, il 14 Febbraio 2020, Twerking Queen (el resto es nada), una rielaborazione del suo primo album, Twerking Queen. I contenuti speciali rispetto all’album uscito nel Giugno 2019 sono rappresentati da 6 nuovi brani, della cui identità la cantante non ha voluto al momento dire nulla, anche se è intuibile che una di queste sarà Musica (e il resto scompare), l’inedito con cui si presenterà a Sanremo. Le canzoni contenute nel primo album erano:



Tócame (feat. Pitbull e Childsplay)

Corazón Morado (feat. Sfera Ebbasta)

Pem Pem

Fanfare (feat. Gué Pequeno)

Fuerte

Te Quemas

Pegaditos

Maldito Día

Ven

Mala



L’aggiunta delle 6 tracce extra ha già catturato l’attenzione dei fan della prorompente Elettra Lamborghini, pronti a sostenerla durante la kermesse della città dei fiori.

Elettra Lamborghini - Mala

Watch this video on YouTube

Elettra Lamborghini: “Io e la mia canzone non vi deluderemo”

Prima volta assoluta al Teatro Ariston per la 25enne Elettra Lamborghini, nipote di Ferruccio, fondatore della Casa automobilistica celebre per le sue supercar. Al 70° Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 4 all’8 Febbraio 2020, condotto da Amadeus, l’artista bolognese canterà Musica (e il resto scompare). Elettra si dice fiduciosa di assicurarsi i favori del pubblico:

“Qualche tempo fa mi è venuto in mente di proporre un brano a Sanremo. Mentre ero all’estero ho sempre seguito il Festival e l’incredibile vetrina che è per la musica di tutto il mondo. Ne ho parlato con la mia casa discografica e abbiamo iniziato a lavorare sul brano giusto. Quando è arrivata Musica (e il resto scompare) non ho avuto nessun dubbio: era lei! Non vedo l’ora di cantarla sul palco dell’Ariston, trasmettere le stesse emozioni e far ballare tutti. Mi sto preparando a quest’evento in segreto da tanto tempo. Io e la mia canzone non vi deluderemo”.

Gli autori del brano sono Davide Petrella e Michele Canova, due nomi di primo piano, che vantano collaborazioni, tra l’altro, con Cesare Cremonini, Jovanotti e Tiziano Ferro. Svelata anche la canzone con la quale la cantante si esibirà nella serata del 6 Febbraio, dedicata ai 70 anni del Festival: Non Succederà Più, che Claudia Mori portò al Festival, anche se solo come ospite, nell’edizione 1982. Elettra Lamborghini in questa occasione duetterà con Myss Keta, conduttrice anche del dopo-Festival.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]