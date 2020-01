Condividi su

Quanto guadagna un assistente parlamentare: stipendio e importo lordo

Con il referendum sul taglio dei parlamentari torna in auge il discorso sui guadagni dei parlamentari, deputati e senatori. Ma ci sono da considerare anche altre figure di ruolo, soprattutto alla luce del concorso per assistente parlamentare al Senato, per il quale i candidati che stanno partecipando si staranno domandando: Se vinco, quanto prenderò di stipendio? Quale sarà l’importo lordo annuo? Cerchiamo di rispondere.

Quanto guadagna un assistente parlamentare

Quanto guadagna un assistente parlamentare? Per rispondere a questa domanda bisogna prendere come riferimento il quadro delle retribuzioni annue lorde dei dipendenti della Camera dei Deputati ripartite per anzianità e qualifica iniziale. Quello del Senato non dovrebbe discostarsi troppo, poiché, come abbiamo visto in questo articolo, lo stipendio di un deputato non è così dissimile da quello di un senatore, sebbene possano variare alcune parti accessorie, senza dimenticare l’anzianità di servizio.

Quanto guadagna un assistente parlamentare: la tabella

Riassumiamo nella seguente tabella il quadro aggiornato al 1° gennaio 2019 della retribuzione annua per gli assistenti parlamentari della Camera.

Anzianità di servizio Stipendio lordo annuo Oneri previdenziali All’ingresso 34.825,16 euro 6.083,56 euro Dopo il 10° anno 50.961,63 euro 8.932,76 euro Dopo il 20° anno 90.317,09 euro 15.886,49 euro Dopo il 30° anno 122.729,58 euro 21.621,52 euro Dopo il 35° anno 128.368,98 euro 22.620,74 euro Dopo il 40° anno 137.368,28 euro 24.215,13 euro

Alle retribuzioni sopra elencate va anche aggiunta l’indennità di funzione mensile che corrisponde a 378 euro netti per l’assistente parlamentare superiore e a 333,31 euro netti per il vice assistente parlamentare superiore. Inoltre si precisa che “le retribuzioni indicate nella tabella sono sottoposte alle aliquote Irpef (e relative addizionali) previste dalla legge, fino all’aliquota marginale del 43%”. E infine, che “ai trattamenti sopraindicati superiori al limite previsto, per la categoria di appartenenza, dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 30 settembre 2014, sono state applicate, dal 1° gennaio 2015, riduzioni operanti sulla base di scaglioni e aliquote crescenti. Tali limiti e riduzioni hanno trovato applicazione fino al 31 dicembre 2017, a seguito di decisioni assunte in sede giurisdizionale”.

