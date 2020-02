Sanremo 2020, scaletta e performance della quarta serata in onda questa sera su Rai 1 in diretta dal Teatro Ariston. Attesa del vincitore Nuove Proposte

Condividi su

Sanremo 2020: scaletta quarta serata stasera 7 febbraio 2020

Un Festival di Sanremo senza calo fisiologico, quello condotto da Amadeus e che celebra quest’anno la settantesima edizione. La serata di ieri ha superato il cinquanta per cento di ascolti, superando persino la prima puntata andata in onda martedì 4 febbraio, su Rai 1. La terza serata, trasmessa ieri sera in diretta dal celebre Teatro Ariston di Sanremo, ha visto i ventiquattro cantanti in gara protagonisti della performance dei duetti. Ognuno di loro, affiancato da un collega, ha omaggiato la canzone italiana in ogni sua forma. A vincere la sfida è stata Tosca la quale, con la sua classe e solita leggiadria, ha eseguito un brano di Lucio Dalla insieme a Silvia Perez Cruz.

Questa sera, durante la quarta e penultima puntata del Festival di Sanremo 2020 si entrerà invece nel vivo della gara. I ventiquattro concorrenti si esibiranno, ancora una volta, con i loro brani e, a fine serata, sarà decretato il vincitore delle Nuove Proposte.

Quanto guadagna Georgina Rodriguez a Sanremo 2020: il cachet

Sanremo 2020: anticipazioni e curiosità questa sera

Le polemiche iniziali che avevano investito il Festival di Sanremo e il conduttore Amadeus non sembrano aver smorzato l’entusiasmo del pubblico italiano. Gli ascolti sono aumentati di serata in serata, riscontrando livelli record. Grande attesa, questa sera, per la canzone vincitrice della Sezione Nuove Proposte, che vede come protagonisti quattro dei giovanissimi artisti che hanno preso parte, mesi fa, a Sanremo Giovani. Tra i favoriti, al momento, ci sarebbero i nomi di Tecla, 16 anni appena e di Leo Gassmann, poco più che ventenne. Il vincitore sarà decretato, come di consueto, attraverso la somma dei voti della giuria demoscopica, della Sala Stampa e a partire da questa sera anche attraverso il televoto da casa.

Durante la quarta serata di Sanremo 2020, Amadeus sarà affiancato dall’amica e collega Antonella Clerici, tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano. I due presenteranno e accoglieranno i super ospiti che ci terranno compagnia nel corso della gara, prima fra tutti la cantante Gianna Nannini. Non poteva mancare però la performance internazionale che vedrà come protagonista la giovanissima pop star Dua Lipa.

Sanremo 2020: scaletta quarta serata, prima esibizione Achille Lauro

Le sorprese non sono di certo terminate. I ventiquattro cantanti in gara hanno ancora in serbo per noi look mozzafiato, performance sceniche ed esibizioni anticonvenzionali. I primi a salire sul Palco dell’Ariston, secondo la scaletta ufficiale, saranno il tanto discusso Achille Lauro e Alberto Urso, seguiti subito dopo da Anastasio e la coppia Bugo e Morgan. Tra le prime a scendere in campo anche la star del web Elettra Lamborghini.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]